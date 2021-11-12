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Bayrampaşa Tarihini En Büyük Konseri!

Pazar Günü Ada Park’ta Bayrampaşa Belediyesinin Ana Sponsorluğunda gerçekleşen ve Organizatörlüğünü Adem DİŞÇİ’nin üstlendiği Bayrampaşa Fest Rap Yarışması ve Konseri’ne on binlerce genç katıldı. Canbay &Wolker ve Decrat’ın sahne aldığı gecede amatör rapçiler yarıştı ve ödüllerini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 06:58
Bayrampaşa Tarihini En Büyük Konseri!
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Gençlik konseri kapsamında yapılan ve ödüllü rap yarışması olan projede bir çok genç rapçi yarıştı ve ödüllerini aldı. Bayrampaşa Fest kapsamında rap dünyasının ünlü isimleri Canbay & Wolker ile Decrat Bayrampaşa’da sahne aldı.

Adem DİŞÇİ’nin organize ettiği ve Ana Sponsorluğunu Bayrampaşa Belediyesinin Üstlendiği Bayrampaşa Fest projesinde Rap Yarışmaları yapıldı , Ödüller verildi . Ünlü Sunucu Şenol İpek’ in sunduğu programda Canbay & Wolker ile Decrat Sahne aldı. Bayrampaşa Tarihinin en büyük konseri olarak kayda geçen organizasyon büyük beğeni topladı.

Ünlü Rap sanatçısı Canbay, büyük bir kitleye hitap ettiklerini ifade ederek “Bir Bağcılarlı olarak bundan yaklaşık bir ay önce Bağcılar’ı yıktık geçtik. Büyük bir kitleye hitap ettik. Hiçbir farkı yok bu günden Bağcılar Bayrampaşa kardeştir. Bu gün de şovumuzu yapacağız” şeklinde konuştu.

Bayrampaşa’da doğup büyüdüğünü söyleyen Ünlü rapçi Decrat, mutlu olduğunu dile getirerek “Benim zaten doğup büyüdüğüm semt burası. Bizi ayıran sadece bir tramvay var. Bence çok güzel geçecek. Bu akşam büyük umutlarla bizleri bekliyorlar. Gerçekten çok mutluyuz” dedi.

Proje sahibi Adem DİŞÇİ Bayrampaşa’da bugüne kadar yapılmış en büyük konseri vermek benim hayalimdi bu gün burada bu hayalimi gerçekleştirmiş oldum. On binlerce gencimiz bizimle birlikte eğlendi tabi ki bu proje kapsamında en iyi rap sanatçısı ödülünü de Canbay & Wolker’a verdik. Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Atila AYDINER’e ve Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayrampaşa’da böyle festivaller ve konserler yapmaya devam edeceğiz dedi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila AYDINER gençlerimizin yoğun ilgisine teşekkür ederiz. Bizler gençlerimiz hangi sanatçıyı istiyorlarsa Bayrampaşa’mıza onları getirdik ve gördük ki büyük bir kalabalık bu günü bekliyormuş. Gençlerimizle buluştuk ve harika bir rap festivali yaptık bu konserlerin devamı gelecek ve gençlerimizle buluşmaya devam edeceğiz ülkemizin geleceği gençlerimizin elindedir onlar bizim en değerlilerimiz ifadelerini kullandı.

Rap Yarışması Ödülleri ve Sponsor Firmalar 

R1B4T VE RÜMEYSA AKBULAK VAZGEÇME ( YAĞMUR SOUND UMUT İDİLMEK 7000 TL )

2. Eldose x Yitodem – Umutlar ft. Rana Gökçen ( Bayrampaşa Birinci Fen Bilimleri 5000 TL )

3. ETK EGO – BİR HAYAL BİN BEDEL ( Ata Detail Center – Yunus Ata 3000 TL)

Rap Ödülleri

En İyi Rap Sanatçısı Canbay & Wolker

En İyi Sunucu Şenol İPEK

En İyi Rap Radyosu Radyo Duble Kadir Balık

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