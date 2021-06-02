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Başkan İmamoğlu'ndan Çatalca Turunda Kreş Mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, günün büyük bölümünü Çatalca’da geçirdi. Binkılıç Köyü’nde, söz verdiği bir ev ziyaretini gerçekleştiren İmamoğlu, Gökçeali Köyü’nde de Nesin Vakfı’na konuk oldu. İmamoğlu’nun ilçedeki son durağı, Kaleiçi Mahallesi’nde yapımı devam eden ve sona yaklaşılan kreş inşaatı oldu. İmamoğlu, kreşlere verdiği önemi, “Buralar aslında sıkı bir eğitim felsefesinin başlangıç kreşleri. Buradan her sene 15-16 bin çocuğun yukarıya doğru tırmandığını düşünün; böyle ferah yerlerde. Onun için burada, taviz vermedik kaliteden” sözleriyle dile getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Haziran 2021 Çarşamba 09:36
Başkan İmamoğlu'ndan Çatalca Turunda Kreş Mesajı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, salı mesaisinin büyük bölümünü Çatalca ilçesine ayırdı. İmamoğlu’nun Çatalca’daki ilk durağı, Binkılıç Köyü oldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen ve İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından yayınlanan “Zor Sor” programına katılan köy sakini tarım üreticisi Görkem Arabacı, İBB Başkanı’ndan ev ziyareti sözü almıştı. Sözünü tutan İmamoğlu, Görkem-Erkan Arabacı çiftinin evlerine konuk oldu. Ziyarette İmamoğlu’na, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de eşlik etti. Arabacı ailesi ve yakınlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, ziyaret sonrasında da köy halkıyla bir araya geldi. Binkılıç sokaklarında bir süre dolaşan İmamoğlu, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. İmamoğlu’nu alkışlarla karşılayan vatandaşlar, İBB Başkanı’yla fotoğraf çektirdi.

CİHANGİROĞLU: “1974’TEN BERİ VAKFA GELEN İLK BELEDİYE BAŞKANI’SINIZ”

İmamoğlu’nun Çatalca’daki ikinci adresi, Gökçeali Köyü’ndeki Nesin Vakfı oldu. Vakfı, 2010 yılından beri yöneten ve kendisi de vakfın eski çocuklarından olan Süleyman Cihangiroğlu, İmamoğlu’nu, “1974’ten beri vakfımıza gelen ilk Belediye Başkanı’sınız” sözleriyle karşıladı. İmamoğlu’nu; Aziz Nesin, vakıf, vakıf etkinlikleri, hizmetleri ve sorunlarıyla ilgili bilgilendiren Cihangiroğlu, tarım ürünlerini ürettikleri toprağın özelliklerini de detaylarıyla anlattı. Vakıf çocuklarıyla da bir araya gelen ve sohbet eden İmamoğlu, yorgunluk çayını bahçede içti. İmamoğlu, içerisinde özel basım Nutuk’un da bulunduğu İBB yayınlarından bir kitap seçkisini, Nesin Vakfı kütüphanesine hediye etti.

EMEKÇİLERDEN DESTEK

İmamoğlu, Çatalca’da, son olarak Kaleiçi Mahallesi’nde yapımı devam eden ve sona yaklaşılan kreş inşaatında incelemelerde bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, “İstanbul’a niyet ettiğimiz bu mesele, öyle kalıcı 150 tane kreş ki aslında; böyle sapasağlam yani. 100 sene sonra, 150 sene sonra -Robert Koleji konuşuyoruz değil mi ya da Galatasaray Lisesi’ni konuşuyoruz- bura aslında sıkı bir eğitim felsefesinin başlangıç kreşleri. Bunun bir aşama sonrası, ilkokul olsun. Bir aşama sonrası… Bunu derken, ‘Büyükşehir yapsın’ anlamında demiyorum ama buradan her sene 15-16 bin çocuğun yukarıya doğru tırmandığını düşünün; böyle ferah yerlerde. Bir de eşitlik duygusu yani… Hangi mahallede olursan ol, bu kalitede bir binada yetişiyorsun. Bu, aslı Cumhuriyet’in verdiği bir şeydi ilk başta. Köy ilkokuluna da gitsen bir kabiliyeti, kapasiteyi görürdün. Onun için burada, taviz vermedik kaliteden” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, çevrede bulunan imalathanelerde çalışan ve kendisine alkışlarla destek veren emekçilerle de fotoğraf çektirdi.

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