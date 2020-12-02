Başkan Dursun'dan Başkan Aydıner'e Ziyaret

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, “Değerli Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’a nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Dursun ve Başkan Aydıner birbirlerine hediye takdim etti.

Misafirini protokol kapısından uğurlayan Başkan Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi Kariyer Merkezi hakkında da Başkan Dursun’a bilgi verdi.