Başarılı Bir SEO Uzmanı ile Neden Çalışmalısınız ? – FURKAN DANACI

SEO Uzmanı, Arama Motoru Optimizasyonu Uzmanı olarak da bilinmektedir. SEO uzmanı, bir web sitesinin arama motorları sonuçlarında üst sıralarda görünür olması ve ziyaretçi sayısının artması için strateji ve taktikler belirler. Bu amaçla devamlı analizler ve raporlamalar oluşturur. Web sitesindeki organik trafiği artırmak isteyen web sitesi sahipleri, SEO uzmanları ile çalışarak en kısa sürede istedikleri çözüme ulaşabilmektedir. Dolayısıyla, SEO hizmeti alacağınız firmanın seçimi de oldukça önem arz eder. Bu noktada furkandanaci.com, web sayfanız ile ilgili en doğru ve hızlı çözümleri üretmek adına planlamalar yapmaktadır.

SEO Çalışması Hazırlıkları

SEO uzmanları bir projenin hazırlık aşamasında öncelikle yapılacak web sitesinin Google’daki sıralamasını analiz eder. Bu sıralamayı iyileştirmek adına stratejiler oluşturur. Kullandığı özel yazılım ve araçlar ile web sitesine dair anahtar kelimelerin sıralama takibini yapar. furkandanaci.com’un SEO çalışmaları kapsamında kullandığı araçlar şunlardır:

SemRush

Majestic

Moz

Secream Frog

Alexa

Furkan Danacı ve ekibi, bu araçların yardımı ile müşterilere kaliteli bir hizmet sunmayı ve etkili bir SEO geliştirme stratejisi hazırlamayı amaçlamaktadır.

SEO çalışmalarının devamında rakip analizleri yapılır. Rakiplerin uyguladığı stratejiler ve içerikler anlamaya çalışılır. Bu aşamada ise Google Search Console ve Google Analytics platformlarına gerekli izleme ve kurulum sağlanır.

Profesyonel bir SEO uzmanı bir web sitesinin SEO uyumlu olması için gereken bileşenlere ait teknik bilgiye sahip olmalıdır. Bu amaçla, sitede yer alan içerikleri de tek tek gözden geçirir ve gerekirse iyileştirme yapar. Ardından yeni oluşturulacak içerikler için de strateji belirler. Kendine yol haritası belirlemiş olan SEO uzmanı, artık yeterli donanıma sahip olarak geliştirmeye başlayacaktır.

İyi Bir SEO Uzmanı Neden Önemli?

Web sitenizin başarılı ve uzun ömürlü olması için bir SEO uzmanı ile çalışmanız şarttır. Özellikle kurumsal firmaların potansiyellerini artırabilmeleri için SEO olmazsa olmaz bir faktördür. Furkan Danacı ve ekibi, hizmet verdiği SEO stratejisi alanında çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Garantili SEO hizmeti vermek çoğu firma için zordur ancak firma bu kapsamda tam güven sağlamış durumdadır. Markanızı büyütmek veya sıfırdan bir marka yaratmak için etkili bir SEO çalışması istiyorsanız furkandanaci.com’a güvenebilirsiniz.