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Bakırköy Sahildeki Bisiklet Yolları Onarılıyor

İBB, Bakırköy sahilinde tahrip olan bisiklet ve yaya yollarındaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2020 Pazartesi 15:52
Bakırköy Sahildeki Bisiklet Yolları Onarılıyor
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Yaklaşık iki haftalık süreçte 4 bin 600 metre yolun yenilenmesi işlemi tamamlandı. Geri kalan güzergâhın ise en kısa zamanda İstanbulluların hizmetine sunulması için çalışmalara hız verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy sahilindeki bisiklet ve yaya yollarının bakım ve onarımını sürdürüyor. İki hafta önce başlayan çalışmalarda bugüne kadar ,Yeşilyurt’tan Basınköy’e, 4 bin 600 metrelik bir güzergâhta yenileme işlemi yapıldı. Deniz vinçleri, çöp kamyonları, yükleme araçları, deniz suyu ve iklim şartları gibi nedenlerden dolayı tahrip olan bisiklet yolları yeniden 16 milyon İstanbullunun hizmetine sunuldu. İBB Yol Bakım ve Daire Başkanlığı, yurttaşların yaşam standartlarını yükseltmek için tüm sahil şeridinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Tahrip olan diğer bisiklet yollarının en kısa zamanda yeniden yurttaşların kullanımına sunmayı amaçlıyor.

BİSİKLET ULAŞIMIN BİR PARÇASI HALİNE GELECEK

Yeni dönemde İBB, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun “Bisikleti İstanbul’da ulaşımın bir parçası haline getireceğiz” anlayışıyla birçok yeni çalışmaya imza attı. Öncelikle projelerin yol haritasının çıkarılması amacıyla İstanbul Bisiklet Çalıştayı yaşama geçirildi. Çalıştay kapsamında konu ile ilgili uzmanların, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, firmaların, bisiklet kullanıcılarının görüş ve önerileri alındı. Katılımcı bir anlayışla ortak akıl yürütülerek, İstanbul’da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bisiklet yollarının geliştirilmesi için yol haritası oluşturuldu.

AVRUPA BİSİKLET AĞINA DÂHİL OLUNUYOR

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve “Sürdürülebilir Turizm” projesi olarak tanımlanan Avrupa bisiklet rotaları ağı “EuroVelo”’ya dahil olmak için çalışmalar başlatıldı. Bisiklet kültürünü geliştirecek ve sürdürülebilir turizm ve ulaşıma katkı sağlayacak bu rotaya kabul için çalışmalar sürüyor.

BİSİKLET ŞEFLİĞİ KURULDU

Yine İstanbul’da bisikletin bir ulaşım türü olarak kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla; İBB Ulaşım Daire Başkanlığı çatısı altında ‘Bisiklet Şefliği’ kuruldu. İstanbul’un bisikletli ulaşım altyapısının gelişimi doğrultusunda planlama ve projelendirme çalışmaları yapan birim, bisiklet kültürünün kentimizde yaygınlaşması, bisikletin bir ulaşım aracı olarak toplumun geniş kesimlerince kabul görmesi için iletişim/farkındalık çalışmaları da yapıyor.

İSBİKE AĞI BÜYÜTÜLÜYOR

“Akıllı Bisiklet” cep uygulaması daha ergonomik hale getirilerek yurttaşların hizmetine sunuldu. 150 durak ve 1500 bisiklete sahip İSBİKE sisteminin, 300 durak ve 3 bin bisiklet kapasitesine çıkartılması için çalışmalar başlatıldı.

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