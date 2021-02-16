Babacan: ‘Tarihimize ve milletimize olan borcumuz refahın ve hukukun tesis edildiği bir sistemi inşa etmektir’

Ülkemizi derin bir yönetim krizine sokan ve günbegün fakirleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi sayesinde iktidar gücünü kullanabilen küçük ortak, gerçekte Meclisimizin dördüncü partisinin başındadır.

İktidar yetkisini büyük ortaktan devşiren bu partinin başkanı, geçmişte olduğu gibi, memleketin hayrına çalışmamaya istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

Bugün partimize ve genel başkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu kişiye bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Sorumluluktan kaçamazsınız. Tıpkı 2001’de olduğu gibi yine iktidar ortağısınız. Ülkenin çeteler tarafından yönetilmesinden, siyasal şiddetin hayatımıza girmesinden, akan gözyaşlarından, yargının siyasallaşmasından, açlıktan, yoksulluktan, enflasyondan siz de sorumlusunuz.

DEVA Partisi’nin tarihimize ve milletimize olan borcu; özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, refahın ve hukukun tesis edildiği yeni bir sistem inşa etmektir. Bu yoldaki ödevimiz hem yönetim sistemini hem de yöneten zihniyeti değiştirmektir. Biz, sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın iktidara kayyum gibi yerleşen ortağın konforunu kaçırmasına şaşırmıyoruz.