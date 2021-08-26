Babacan Pazarda Vatandaşlarla Buluştu

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Huzur Mahallesi semt pazarına giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan burada vatandaşlara aşure dağıttı. Babacan ayrıca vatandaşların sorunlarını dinledi.

’İnsanlar iki emekli maaşıyla sadece gıda masrafını karşılamaya çalışıyor’

Emekli bir vatandaşla sohbet eden Babacan şunları söyledi:

“Emekliler, sabit gelirli vatandaşlar, memurlar çok zor durumda. Asıl sorun; devletin açıkladığı resmî enflasyon %15, %16 ise hayat yüzde 40, yüzde 50 artıyor. Aldığınız maaş artık geçime yetmiyor. Geçen Samsun’da gördüm. Öğretmen emeklisi karı koca, iki öğretmen emeklisi maaşıyla sadece gıda masrafını karşılama hesabını yapıyorlar.”

‘İnsanlar bizim dönemimizdeki birikimini satıyor’

Bir lokanta esnafının “Vergimi ödemek için dairemi sattım” sözleri üzerine Babacan, “2002-2015 arasında ekonominin başındaydık. İnsanlar, ‘O dönemde biriktirdiklerimi bu dönemde satıyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Esnaf bunun üzerine “Ama nereye kadar? Çiftçi de esnaf da bitti” diye sitem etti.

Esnafın halini bilmiyorlar ama bugün seçim olsa bu işin bittiğini biliyorlar

Pazarcı esnafını da ziyaret eden Babacan’a bir esnaf, elektrik fiyatındaki artış ve pazarcıların pandemi döneminde yok sayılmasından dert yandı.

Esnaf, “Sadece elektrik faturası olsa amenna diyeceğiz. Kiralar öyle, alışveriş öyle ama elektrikte ciddi bir yükselme var. Elektrik faturamız normalde 120 felan geliyordu şu an 190 geliyor. Daha kötüsü olacak gibi gözüküyor ama inşallah olmaz. İktidarın artık değişmesi lazım, millet onu istiyor. Virüs diyorlar, virüs marketlerde bulaşmıyor mu? Market kapalı alan, pazar açık alan.” dedi.

Babacan ise, “Bilmiyorlar, biz onu kaç kere söyledik. Sorun şu, bu kararı verenler artık pazara gelmiyor, pazarda alışverişi unuttular. Masa başında karar veriyorlar ondan sonra yanlış karar oluyor.” diye karşılık verdi. Esnafın, “Masa başında oturanlar bu insanların hakkıyla oraya geliyorlar.” sözüne karşılık Babacan, “Evet ama tam üç sene önceydi. Bugün seçim olsa bitti artık. Onu biliyorlar.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)