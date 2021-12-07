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Avrasya Hastaneler Grubu Engelli Camiasını Unutmadı

Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Yerleşkesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Prof.Dr. Asiye Nuhoğlu’nun da katıldığı bir programa imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2021 Salı 10:45
Avrasya Hastaneler Grubu Engelli Camiasını Unutmadı
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Prof.Dr. Asiye Nuhoğlu Şunları Söyledi

Engellerin önlenebilmesi için 4 önemli adım vardır. Korumak tedavi etmekten çok daha iyidir.

Kalıtsal hastalıklar, akraba evliliği,gebelik öncesi bilinçlendirme, ergenlik dönemindeki kız ve erkeklerin bilinçlendirilmesi ve evlilik öncesi yaklaşımlar.

Evlilikten 3 ay öncesinde danışmanlık merkezine gidilmesi gerekir. Tarama testleri yapılır, tanı ve tedavi çok önemlidir. Engel ne olursa olsun ilerlemeyi maksimuma çıkartmak önemlidir. Bu konuda herkese düşen önemli görevler vardır. Medya, toplum, sivil toplum kuruluşlar.

Gizem Doğan ise şunları söyledi

Toplumdan Neler Bekliyorsun engelliler ne ister ?

Sevgi en başta bizden korkmasınlar ! Aileler çocuklarına engelli sevgisini öğretsinler.

Avrasya Hastanesi ile ilgili duygu düşüncelerini bizimle paylaşır mısın ?

Sağlık konusunda Zeytinburnu bölgesinde 1 numara. Güler yüzlü karşılama tercih sebeplerinden en önemlisi. Takipçisi olduğum doktorlarımı saymakla bitiremem hepsi birbirinden değerli. Onların yanına gittiğim zaman hastalığımı unutuyorum.

Engeli olan kardeşlerine mesajını ne olur ?

Çocukken aldığım tepkilere karşı çok üzülüyordum ama şuanda asıl engelin onlarda olduğunu öğrendim. Her çevreye girdim kendim için okudum bende gezebilirim bende başarabilirim kendiniz için yaşayın. Topluma karışın.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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