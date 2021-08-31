banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1463.8
ALTIN
484.53
DOLAR
8.3096
STERLİN
11.4461
EURO
9.8463
Akşener:Cumhuriyetin Değerlerinden Uzaklaşıldığı Zaman Tek Adam Rejimi Olur
Son Dakika
Akşener:Cumhuriyetin Değerlerinden Uzaklaşıldığı Zaman Tek...
Arslan ve Aksu Ailelerinden Teşekkür...
Son Dakika
Arslan ve Aksu Ailelerinden Teşekkür...
İmamoğlu Zafer Bayramında Yeni Metro İnşaatına İlk Harcı Döktü
İmamoğlu Zafer Bayramında Yeni Metro...
İmamoğlu: “2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a Getirmekte İddalıyız”
İmamoğlu: “2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a Getirmekte...

Arslan ve Aksu Ailelerinden Teşekkür...

Avukat Mehmet Rıdvan Arslan Kızı Bahar'ın Nikah merasimine katılanlara teşekkür ettiği bir mesaj yayınladı. İŞTE O MESAH...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2021 Salı 10:25
Arslan ve Aksu Ailelerinden Teşekkür...
banner171
TEŞEKKÜR MESAJI;
Biricik Kızım Bahar Ve Fatih evladımızın Nikah merasimi münasebeti ile,
Başta Nikahı kıyan Ak Parti Grup Başkan Vekilimiz ve Esenler Belediye Başkanımız Sn.Mehmet Tevfik GÖKSU beyefendi olmak üzere;
Afet belgelerinde olmaları münasebetiyle aramızda olamayan ama gerek mesajı gerekse gönderdiği çelenkleriyle tebriklerini ileten ;
Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SN.SÜLEYMAN SOYLU BEYEFENDİYE,
-25. 26. Dönem Mardin milletvekilimiz ve MKYK Üyemiz Sn.Orhan MİROĞLU beyefendiye,
-23.dönem Mardin Milletvekilimiz ve MKYK üyemiz Prof.Dr.Sn.Cüneyt YÜKSEL beyefendiye,
-26.dönem Ak Parti İstanbul Milletvekilimiz ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn.Azmi EKİNCİ beyefendiye;
telgrafları ve çelenklerini göndererek bizleri onure eden büyüklerimize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum.
Nikah akdimizde NİKAH ŞAHİDİ olarak bizleri ONURLANDIRAN;
-Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanımız Sn.Dr.Av.Rabia İLHAN hanımefendiye ,
-İstanbul Milletvekilimiz Sn.Serap YAŞAR hanımefendiye,
-İstanbul Milletvekilimiz Sn.Av.Abdullah GÜLER beyefendiye,
-İstanbul Milletvekilimiz Sn.Halis DALKILIÇ beyefendiye,
-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Sn.Suna ÜSTÜNER hanımefendiye,
-1600 Km uzaktan gelip bizleri İstanbul da yalnız bırakmayarak nikah akdimize şahitlik ederek bizleri şereflendiren;
Mardin Midyat Belediye Başkanımız Sn.Veysi ŞAHİN beyefendiye,
Mardin Dargeçit Belediye Başkanımız Sn.Cüneyt AKSOY beyefendiye,
Mardin Yeşilli Belediye Başkanımız Sn.Hayrettin DEMİR beyefendiye,
-Ak Parti İstanbul İl Başkan yardımcımız Sn.Yıldız Konal SÜSLÜ hanımefendiye,
-Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız Sn. Mahmut GÜRCAN beyefendiye,
-Ak Parti Esenler İlçe Başkanımız Sn.Av.Umut ÖZKAN beyefendiye,
-MHP Esenler İlçe Başkanımız Sn.Hakan ÖZEL beyefendiye,
-İstanbul 2.Nolu Baro başkanımız Sn.Av.Yasin ŞANLI beyefendiye,
-Türkiye Hukukçular Derneği Genel Başkanımız Çok kıymetli büyüğüm, Abimiz Sn.Av.Mustafa KURAN beyefendiye,
-Hukukçular Derneği önceki Dönem Başkanımız Sn.Av.Cavit TATLI beyefendiye,
-Hukukçular Derneği Başkanımız Sn.Av.Ahmet YILMAZ beyefendiye,
-Genç MÜSİAD Genel başkanımız ve Fuzul Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Av.Yunus Furkan AKBAL beyefendiye,
-Cumhuriyet Savcısı Sn.Mustafa Kemal GÜL beyefendiye,
-Bakırköy 6 Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Sn. Mehmet Emin ÇEVİK beyefendiye,
-MARİŞ( Mardin İş adamları Derneği Başkanımız) Sn.Abdülkadir AKKUŞ beyefendiye,
-Bahçelievler Mardinliler Dernek Başkanı ve Kaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nedim KAYA beyefendiye,
VE AYRICA;
Nikah Akdimize iştirak eden, iştirak edemeyip telgraf ve çelenklerini göndererek bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan
HER BİRİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ,
Dostlarıma, Akrabalarıma ve Arkadaşlarıma; tek tek
ŞÜKRANLARIMI ARZ ediyorum.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Çevre Koruma ve Eğitim Merkezi’ İçin Sona Yaklaşıldı…
‘Çevre Koruma ve Eğitim Merkezi’ İçin Sona Yaklaşıldı…
İmamoğlu Zafer Bayramında Yeni Metro İnşaatına İlk Harcı Döktü
İmamoğlu Zafer Bayramında Yeni Metro İnşaatına İlk Harcı Döktü
İmamoğlu: “Umarım Asırlık Cumhuriyetimize Layık Bir Nesil Oluruz”
İmamoğlu: “Umarım Asırlık Cumhuriyetimize Layık Bir Nesil Oluruz”
Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun Haksızlık Mı Yapıyor ?
Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun Haksızlık Mı Yapıyor ?
Tunceli’de 2 Helikopter Ve 1 Uçakla Yangına Müdahale Sürüyor 
Tunceli’de 2 Helikopter Ve 1 Uçakla Yangına Müdahale Sürüyor 

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169