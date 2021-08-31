Arslan ve Aksu Ailelerinden Teşekkür...

TEŞEKKÜR MESAJI;

Biricik Kızım Bahar Ve Fatih evladımızın Nikah merasimi münasebeti ile,

Başta Nikahı kıyan Ak Parti Grup Başkan Vekilimiz ve Esenler Belediye Başkanımız Sn.Mehmet Tevfik GÖKSU beyefendi olmak üzere;

Afet belgelerinde olmaları münasebetiyle aramızda olamayan ama gerek mesajı gerekse gönderdiği çelenkleriyle tebriklerini ileten ;

Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SN.SÜLEYMAN SOYLU BEYEFENDİYE,

-25. 26. Dönem Mardin milletvekilimiz ve MKYK Üyemiz Sn.Orhan MİROĞLU beyefendiye,

-23.dönem Mardin Milletvekilimiz ve MKYK üyemiz Prof.Dr.Sn.Cüneyt YÜKSEL beyefendiye,

-26.dönem Ak Parti İstanbul Milletvekilimiz ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn.Azmi EKİNCİ beyefendiye;

telgrafları ve çelenklerini göndererek bizleri onure eden büyüklerimize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum.

Nikah akdimizde NİKAH ŞAHİDİ olarak bizleri ONURLANDIRAN;

-Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanımız Sn.Dr.Av.Rabia İLHAN hanımefendiye ,

-İstanbul Milletvekilimiz Sn.Serap YAŞAR hanımefendiye,

-İstanbul Milletvekilimiz Sn.Av.Abdullah GÜLER beyefendiye,

-İstanbul Milletvekilimiz Sn.Halis DALKILIÇ beyefendiye,

-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Sn.Suna ÜSTÜNER hanımefendiye,

-1600 Km uzaktan gelip bizleri İstanbul da yalnız bırakmayarak nikah akdimize şahitlik ederek bizleri şereflendiren;

Mardin Midyat Belediye Başkanımız Sn.Veysi ŞAHİN beyefendiye,

Mardin Dargeçit Belediye Başkanımız Sn.Cüneyt AKSOY beyefendiye,

Mardin Yeşilli Belediye Başkanımız Sn.Hayrettin DEMİR beyefendiye,

-Ak Parti İstanbul İl Başkan yardımcımız Sn.Yıldız Konal SÜSLÜ hanımefendiye,

-Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız Sn. Mahmut GÜRCAN beyefendiye,

-Ak Parti Esenler İlçe Başkanımız Sn.Av.Umut ÖZKAN beyefendiye,

-MHP Esenler İlçe Başkanımız Sn.Hakan ÖZEL beyefendiye,

-İstanbul 2.Nolu Baro başkanımız Sn.Av.Yasin ŞANLI beyefendiye,

-Türkiye Hukukçular Derneği Genel Başkanımız Çok kıymetli büyüğüm, Abimiz Sn.Av.Mustafa KURAN beyefendiye,

-Hukukçular Derneği önceki Dönem Başkanımız Sn.Av.Cavit TATLI beyefendiye,

-Hukukçular Derneği Başkanımız Sn.Av.Ahmet YILMAZ beyefendiye,

-Genç MÜSİAD Genel başkanımız ve Fuzul Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Av.Yunus Furkan AKBAL beyefendiye,

-Cumhuriyet Savcısı Sn.Mustafa Kemal GÜL beyefendiye,

-Bakırköy 6 Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Sn. Mehmet Emin ÇEVİK beyefendiye,

-MARİŞ( Mardin İş adamları Derneği Başkanımız) Sn.Abdülkadir AKKUŞ beyefendiye,

-Bahçelievler Mardinliler Dernek Başkanı ve Kaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nedim KAYA beyefendiye,

VE AYRICA;

Nikah Akdimize iştirak eden, iştirak edemeyip telgraf ve çelenklerini göndererek bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan

HER BİRİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ,

Dostlarıma, Akrabalarıma ve Arkadaşlarıma; tek tek

ŞÜKRANLARIMI ARZ ediyorum.