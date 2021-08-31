Arslan ve Aksu Ailelerinden Teşekkür...

TEŞEKKÜR MESAJI;
Biricik Kızım Bahar Ve Fatih evladımızın Nikah merasimi münasebeti ile,
Başta Nikahı kıyan Ak Parti Grup Başkan Vekilimiz ve Esenler Belediye Başkanımız Sn.Mehmet Tevfik GÖKSU beyefendi olmak üzere;
Afet belgelerinde olmaları münasebetiyle aramızda olamayan ama gerek mesajı gerekse gönderdiği çelenkleriyle tebriklerini ileten ;
Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SN.SÜLEYMAN SOYLU BEYEFENDİYE,
-25. 26. Dönem Mardin milletvekilimiz ve MKYK Üyemiz Sn.Orhan MİROĞLU beyefendiye,
-23.dönem Mardin Milletvekilimiz ve MKYK üyemiz Prof.Dr.Sn.Cüneyt YÜKSEL beyefendiye,
-26.dönem Ak Parti İstanbul Milletvekilimiz ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn.Azmi EKİNCİ beyefendiye;
telgrafları ve çelenklerini göndererek bizleri onure eden büyüklerimize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum.
Nikah akdimizde NİKAH ŞAHİDİ olarak bizleri ONURLANDIRAN;
-Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanımız Sn.Dr.Av.Rabia İLHAN hanımefendiye ,
-İstanbul Milletvekilimiz Sn.Serap YAŞAR hanımefendiye,
-İstanbul Milletvekilimiz Sn.Av.Abdullah GÜLER beyefendiye,
-İstanbul Milletvekilimiz Sn.Halis DALKILIÇ beyefendiye,
-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Sn.Suna ÜSTÜNER hanımefendiye,
-1600 Km uzaktan gelip bizleri İstanbul da yalnız bırakmayarak nikah akdimize şahitlik ederek bizleri şereflendiren;
Mardin Midyat Belediye Başkanımız Sn.Veysi ŞAHİN beyefendiye,
Mardin Dargeçit Belediye Başkanımız Sn.Cüneyt AKSOY beyefendiye,
Mardin Yeşilli Belediye Başkanımız Sn.Hayrettin DEMİR beyefendiye,
-Ak Parti İstanbul İl Başkan yardımcımız Sn.Yıldız Konal SÜSLÜ hanımefendiye,
-Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız Sn. Mahmut GÜRCAN beyefendiye,
-Ak Parti Esenler İlçe Başkanımız Sn.Av.Umut ÖZKAN beyefendiye,
-MHP Esenler İlçe Başkanımız Sn.Hakan ÖZEL beyefendiye,
-İstanbul 2.Nolu Baro başkanımız Sn.Av.Yasin ŞANLI beyefendiye,
-Türkiye Hukukçular Derneği Genel Başkanımız Çok kıymetli büyüğüm, Abimiz Sn.Av.Mustafa KURAN beyefendiye,
-Hukukçular Derneği önceki Dönem Başkanımız Sn.Av.Cavit TATLI beyefendiye,
-Hukukçular Derneği Başkanımız Sn.Av.Ahmet YILMAZ beyefendiye,
-Genç MÜSİAD Genel başkanımız ve Fuzul Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Av.Yunus Furkan AKBAL beyefendiye,
-Cumhuriyet Savcısı Sn.Mustafa Kemal GÜL beyefendiye,
-Bakırköy 6 Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Sn. Mehmet Emin ÇEVİK beyefendiye,
-MARİŞ( Mardin İş adamları Derneği Başkanımız) Sn.Abdülkadir AKKUŞ beyefendiye,
-Bahçelievler Mardinliler Dernek Başkanı ve Kaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nedim KAYA beyefendiye,
VE AYRICA;
Nikah Akdimize iştirak eden, iştirak edemeyip telgraf ve çelenklerini göndererek bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan
HER BİRİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ,
Dostlarıma, Akrabalarıma ve Arkadaşlarıma; tek tek
ŞÜKRANLARIMI ARZ ediyorum.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)