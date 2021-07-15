Antalya’da Kerkük Katliamı’nın 62. yıl dönümünde anma töreni

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) gerçekleştirilen Türkmen şehitlerini anma törenine Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceyran Sattarova, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı M.Vural Önal, Irak Akdeniz ve İslam ülkeleri İş İnsanları Derneği ve Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği (TÜMHATAYDER) Genel Başkanı Hikmet Kenan Yozgatlı, Kazakistan,Türk, Avrasya Halkları Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Akmaral Ryspai, Cumhuriyet Kadınları Derneği Kepez Özgürlük Şube Başkanı Mutlugün Özturan, Turan Birliği Teşkilatı Akdeniz Bölge Başkanı Kemal Avcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye ve yurtdışında yaşayan Türkmenler katıldı. Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Türkmeneli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kerkük Katliamını anlatan belgesel film gösterildi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. Kerkük'ün yetiştirdiği efsane sanatçı İbrahim Rauf Terzi törende ilahi ve şiirler okudu.

14 Temmuz 1959 tarihinde Kerkük’te meydana gelen katliam, Türkmenlerin yaşadığı en büyük facialardan biridir. Kerkük katliamı, Irak ihtilalinin birinci yıldönümü şenlikleri sırasında 14-16 Temmuz 1959 tarihlerinde yapılmış ve 3 gün 3 gece sürmüştür. Kerkük’te bundan 62 yıl önce son derece planlı bir şekilde girişilen katliam, unutulması imkansız bir acı olarak Irak Türkmenlerinin yüreğinden ve aklından çıkmamıştır ve acısı hale tazeliğini koruyor.

Türkmenler kadar; tarihte hiçbir millet yoktur ki, neredeyse her şehri bir katliamla anılmasın... Tarihte hiçbir millet yoktur ki, yıllar itibariyle bakıldığında, sistematik olarak katledilmesin... Tarihte hiçbir millet yoktur ki, soykırıma ve asimilasyona bu kadar maruz kalmasın..



Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada; “1959 yılında Kerkük’te eli kanlı caniler silahsız ve suçsuz Türkmenleri 3 gün 3 gece hünharca katlettiler. Bu katliam, Türkmenlere yönelik yok etme planının bir parçasıydı. Kerkük katliamının üzerinden 62 yıl geçmesine rağmen tüm Türkmenlerin kalbinde halen acı hatırası yaşanıyor. Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız da, şehitlerimizin ruhları şad olsun.” dedi.

Özlem Gültekin

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)