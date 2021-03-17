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Anadolu'nun Sıra Dışı Sergisini Gezen İmamoğlu : "İstanbul'un Ne Olduğunu Onlara Hissettirelim"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un hayal gücünü zorlayan yeni sergisi, “Makine Hatırları: Uzay”’ı, yerinde deneyimledi. Çalışmalarını NASA’da sürdüren Anadol’dan eseriyle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, duygularını, “Bir başka gün gelip, tek başıma oturup, içinde kalmak, mümkünse kayda almak ve de bunu bir anı olarak ömür boyu saklamak istiyorum. Çok etkileyiciydi. Böyle bir dehayı, İstanbul’dan dünyaya armağan etmek, bizim için büyük bir onur” sözleriyle dile getirdi. Kendisini ziyarete gelen yabancı misafirleri sergiye yönlendireceğini belirten İmamoğlu, “Gelip, bunu görsünler, etkilensinler. İstanbul’un ne olduğunu onlara hissettirelim” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2021 Çarşamba 12:42
Anadolu'nun Sıra Dışı Sergisini Gezen İmamoğlu : "İstanbul'un Ne Olduğunu Onlara Hissettirelim"
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Çalışmalarını NASA’da sürdüren dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un hayal gücünü zorlayan yeni sergisi, “Makine Hatırları: Uzay”, 19 Mart-25 Nisan 2021 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Beyoğlu Dolapdere’deki İstanbul Pilevneli Gallery’de açılacak olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Kültür A.Ş.’nin desteğiyle düzenlenecek olan sergi, ücretsiz gezilebilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, 18 Mart’ta gerçekleştirilecek ön gösterim öncesinde sanatçı Anadol ile bir araya geldi. İmamoğlu ve Abbas, Anadol’un verdiği bilgiler eşliğinde, yaklaşık 1 saatlik bir sanat ziyafeti yaşadı. 

“TEK BAŞIMA DENEYİMLEYECEĞİM”

Birbirinden farklı yeni medya görsellerinin sergilendiği 4 katlı sergiyi gezen İmamoğlu, duygularını, “Olağanüstü; içine aldı beni. Herkesin görmesi lazım. Refik Bey, belki de yeni yüzyılın sanatını yaşattı şu an bize. İnsanı içine çeken muazzam bir eser. Bir bütün olarak anlayıp, buraya çıkmak ve bu eseri deneyimlemek… İçinde kaybolası geliyor insanın bazen. Hatta bir başka gün gelip, tek başıma oturup, içinde kalmak, mümkünse kayda almak ve de bunu bir anı olarak ömür boyu saklamak istiyorum. Çok etkileyiciydi. Müzikle beraber müthiş bir rehabilitasyondu yani. Çok şey geldi, geçti aklımdan açık söyleyeyim. Belki yalnız kalsam, daha da büyütebilirdim hayallerimi. Tek başına deneyimleyeceğim. Belki de hislerimi böyle yazmak istiyorum ondan sonra. Ne hissettim diye, hafızamda ne yer etti diye paylaşmak istiyorum. Böyle bir dehayı, İstanbul’dan dünyaya armağan etmek diyeyim, bizim için büyük bir onur” sözleriyle dile getirdi. Sergide emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Beni ziyaret eden yabancı misafirlerin de burayı ziyaret etmesini istiyorum. Gelip, bunu görsünler, etkilensinler. İstanbul’un ne olduğunu onlara hissettirelim” dedi.

ÜCRETSİZ GEZİLECEK

“Makine Hatıraları: Uzay”, 18 Mart’ta gerçekleşecek ve davetiyeyle gezilebilecek ön izlemenin ardından, 19 Mart-25 Nisan 2021 tarihleri arasında, pazar hariç, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında PİLEVNELİ Dolapdere’de ücretsiz olarak izlenebilecek. Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla hafta sonu kısıtlamalarında değişiklik olması durumunda sergi pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında gezilebilecek. “Makine Hatıraları: Uzay”, evrenin derinliklerini keşfetmeyi amaçlayan bilimsel girişimler ve makine zekası kullanılarak yapılan görsel spekülasyonlar aracılığıyla, bilgi kümelerinin açık uçlu estetik olanaklara dönüştüğü alternatif bir veri evreni yaratıyor. Sergi, “Hatıralar” ve “Düşler” başlıklı, birbiriyle ilişkili iki bölümden oluşuyor. Serginin ilk bölümü “Hatıralar”, Refik Anadol’un yapay zeka yardımıyla uzayla ilgili henüz yorumlanmamış, ham görsel verileri topladığı ve onları pigmentlere dönüştürdüğü bir dizi dinamik veri tablosu sunuyor. İkinci bölüm, “Düşler”, üç boyutlu veri heykelleri ve 15 dakikalık, mekanla bütünleşik bir yapay zeka sineması enstalasyonundan oluşuyor.

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