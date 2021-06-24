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Ali Babacan : İzmir Ödemiş'te Esnafla Buluştu

‘Bıhtık artık bıhtık, nedir bu çektiğimiz?’

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Haziran 2021 Perşembe 17:58
Ali Babacan : İzmir Ödemiş'te Esnafla Buluştu
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ilçe kongresi vesilesiyle gittiği İzmir Ödemiş’te esnafı ziyaret etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Bir kahveci esnafı Babacan‘la konuşurken, kahvelerde uygulanan yasaklarla ilgili veryansın etti: “AVM’ler serbest, yüz kişi oraya giriyor, büyük şirketler serbest.. Oralarda virüs olmuyor, bizim kahvelerde 3 kişi çay içecek ama yasak… Bıktık kahvelerle uğraşmalarından. Nedir çektiğimiz? Bıktık ya! Kahveci nasıl para kazanacak? Akıllarına gelmiyor… Ben 5 bin TL kirayı nasıl ödeyeceğim?”

‘Ülkemiz bize değer vermiyor’

Bir fen lisesi öğrenci ise ülkenin öğrencilere değer vermediğinden şikayet etti: “Bu ülkede öğrencilere, liselilere hiç değer verilmiyor. Çok büyük bir kayırma olduğunu düşünüyorum. Biz Fen lisesi öğrencileri olarak üç sene ilkokul tarzı bir okulda okuduk. Yeni yaptıkları okulu ise imam hatibe çevirdiler. Tüm dünyada fen liselerinin laboratuvarı, çalışma imkanları olur ama biz yararlanamadık. Maalesef ülkemiz bize hiç değer vermiyor.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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