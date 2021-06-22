Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’

Babacan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“Cevap burada. Evlenme yaşına gelmiş gençlerimizin anne babalarının derdi bunlar. Sayın Erdoğan, gençlerin geçimini ailesinden aldığı harçlıkla sürdürmeye çalıştığını görmüyor musunuz? Çalışma hayatına giren gençlerin çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını görmüyor musunuz? O da iş bulabilirse… Durum buyken gençler nasıl aile kursunlar?”

‘Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor’

“Siz ekonominin çarklarını bozduğunuz için gençler iş bulamıyor, eve hapsoluyor. Her dört gençten biri ne okulda ne de işte; evde. ‘Ev gençleri’ diye bir toplum kesimi oluştu. Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor. Yönettiğiniz ülkede gençler işsiz, umutsuz ve korkuyor. Tek imzayla ülkeyi yönetiyorsanız, tek sorumlu olduğunuzu kabul etmek zorundasınız.”

‘Parti birleşmesi söylentilerinin hiçbirisi gerçek değil’

Afyonkarahisar’da gazetecilerle de bir araya gelen Babacan, basında yer alan bazı haberlere ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

“Türkiye’deki tüm siyasi partilerle diyalog içinde olmayı arzu ederiz. İktidarda olan iki siyasi parti haricinde diğer tüm partilerle diyalogumuz var. Onlarla da bir diyalog, bayramlaşma çabamız oldu ama onlar reddettiler, kendileri bilir. Diyalog çerçevesinde bazen istişare ettiğimiz konular da oluyor kuşkusuz. Ama DEVA Partisi şu anda kendi özgün kimliğini geliştiren bir siyasi parti. Biz il il, ilçe ilçe dolaşıp kendimizi anlatıyoruz. Dolayısıyla bizim bu aşamada diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi partiyle bir girişim şeklimiz olamaz, düşünülemez. Kendi işimize bakıyoruz. İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu tür iddia ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil. Ne zaman ki bir seçim kararı alınır, ‘ittifak olur mu, olmaz mı, hangi partilerle nasıl bir ittifak olur’, onu o noktada değerlendireceğiz. O gün bir karar vereceğiz. Şu anki önceliğimiz kendi kimliğimizi, DEVA markasını anlatmak.”

‘20 yıldır ilk defa Türkiye’ye giren sermaye eksiye düştü’

“Son 20 yıldır ilk kez gayrimenkul yatırımları dışında uluslararası doğrudan yatırımlar Türkiye’de eksiye düştü. Nisan sonu 12 aylık birikimli tutar 867 milyon dolar. Bu ne demek? Ben göreve başlamadan önce bu ülkeye doğrudan sermaye girişi yıllık ortalama 1 milyar dolardı. Biz bunu 22 milyar dolara çıkarttık. Hem kendi insanımız hem de uluslararası yatırımcı harıl harıl sermaye getirdi. Yeni iş alanları açıldı. Maalesef 20 yıldır ilk defa Türkiye’ye giren sermaye eksiye düştü. Çıkan girenden az. Merkez Bankası rezervleri ekside. Varlık Fonu ekside. Yatırımlar ekside. Vatandaşın cebi ekside. Artıda hiçbir şey kalmadı.”

Görüntüler: https://drive. google.com/drive/folders/ 1i2mc6No10yphyoKEyUCdAPeMawi7V 2eo

Video Linki: https://www.youtube.com/watch? v=_qd8eGrdOtQ

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)