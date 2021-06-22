banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1410
ALTIN
494.242
DOLAR
8.6458
STERLİN
12.0662
EURO
10.3181
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’
Son Dakika
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla...
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den Sonra Da Kulaklıkla Dinleyerek Geleceğe Bakacağız”
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den...
Ali Babacan İzmir'de Vatandaşla Buluştu ‘Kimin hakkı var bunları bize yaşatmaya?’  
Ali Babacan İzmir'de Vatandaşla Buluştu...
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil Geçim Dedi 
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil...

Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il binasını açmak üzere gittiği Afyonkarahisar’da konuştu. Babacan’ın “Sayın Cumhurbaşkanı fırsatını her bulduğunda gençlere ‘Evlenin’ diye çağrı yapıyor” şeklindeki sözleri üzerine 27 yaşında oğlu olduğunu söyleyen bir vatandaş “Neyle evlenecek? İş yok, para yok” diye seslendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 18:15
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’
banner171

Babacan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“Cevap burada. Evlenme yaşına gelmiş gençlerimizin anne babalarının derdi bunlar. Sayın Erdoğan, gençlerin geçimini ailesinden aldığı harçlıkla sürdürmeye çalıştığını görmüyor musunuz? Çalışma hayatına giren gençlerin çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını görmüyor musunuz? O da iş bulabilirse… Durum buyken gençler nasıl aile kursunlar?”

‘Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor’

“Siz ekonominin çarklarını bozduğunuz için gençler iş bulamıyor, eve hapsoluyor. Her dört gençten biri ne okulda ne de işte; evde. ‘Ev gençleri’ diye bir toplum kesimi oluştu. Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor. Yönettiğiniz ülkede gençler işsiz, umutsuz ve korkuyor. Tek imzayla ülkeyi yönetiyorsanız, tek sorumlu olduğunuzu kabul etmek zorundasınız.”

‘Parti birleşmesi söylentilerinin hiçbirisi gerçek değil’

Afyonkarahisar’da gazetecilerle de bir araya gelen Babacan, basında yer alan bazı haberlere ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

“Türkiye’deki tüm siyasi partilerle diyalog içinde olmayı arzu ederiz. İktidarda olan iki siyasi parti haricinde diğer tüm partilerle diyalogumuz var. Onlarla da bir diyalog, bayramlaşma çabamız oldu ama onlar reddettiler, kendileri bilir. Diyalog çerçevesinde bazen istişare ettiğimiz konular da oluyor kuşkusuz. Ama DEVA Partisi şu anda kendi özgün kimliğini geliştiren bir siyasi parti. Biz il il, ilçe ilçe dolaşıp kendimizi anlatıyoruz. Dolayısıyla bizim bu aşamada diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi partiyle bir girişim şeklimiz olamaz, düşünülemez. Kendi işimize bakıyoruz. İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu tür iddia ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil. Ne zaman ki bir seçim kararı alınır, ‘ittifak olur mu, olmaz mı, hangi partilerle nasıl bir ittifak olur’, onu o noktada değerlendireceğiz. O gün bir karar vereceğiz. Şu anki önceliğimiz kendi kimliğimizi, DEVA markasını anlatmak.”

‘20 yıldır ilk defa Türkiye’ye giren sermaye eksiye düştü’

“Son 20 yıldır ilk kez gayrimenkul yatırımları dışında uluslararası doğrudan yatırımlar Türkiye’de eksiye düştü. Nisan sonu 12 aylık birikimli tutar 867 milyon dolar. Bu ne demek? Ben göreve başlamadan önce bu ülkeye doğrudan sermaye girişi yıllık ortalama 1 milyar dolardı. Biz bunu 22 milyar dolara çıkarttık. Hem kendi insanımız hem de uluslararası yatırımcı harıl harıl sermaye getirdi. Yeni iş alanları açıldı. Maalesef 20 yıldır ilk defa Türkiye’ye giren sermaye eksiye düştü. Çıkan girenden az. Merkez Bankası rezervleri ekside. Varlık Fonu ekside. Yatırımlar ekside. Vatandaşın cebi ekside. Artıda hiçbir şey kalmadı.”

Görüntüler: https://drive.google.com/drive/folders/1i2mc6No10yphyoKEyUCdAPeMawi7V2eo

Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=_qd8eGrdOtQ

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Başkan Aydıner'e Ziyaret
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Başkan Aydıner'e Ziyaret
İBB’Den 23 Haziran'ın Yıl Dönümünde İki Önemli Etkinlik
İBB’Den 23 Haziran'ın Yıl Dönümünde İki Önemli Etkinlik
İBB Kudeb Adalar'ın Korunması İçin Yapıları Denetliyor
İBB Kudeb Adalar'ın Korunması İçin Yapıları Denetliyor
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den Sonra Da Kulaklıkla Dinleyerek Geleceğe Bakacağız”
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den Sonra Da Kulaklıkla Dinleyerek Geleceğe Bakacağız”
Kiptaş 5. Gayrimenkul Müzayedesi 23 Haziran'da  
Kiptaş 5. Gayrimenkul Müzayedesi 23 Haziran'da  

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169