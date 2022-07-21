ALİ BABACAN: ‘F-35 Savaş Uçakları Nerede?’

‘Tapusunu aldığımız uçakları getirtemediler’

“Dünyada itibarımızı beş paralık ettiler. Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak benim içim yanıyor. Soruyorum; ortağı olduğumuz, milyarlarca dolar para verdiğimiz F-35 savaş uçakları nerede? Teknolojinin sahibi 4 ortaktan birisiydik. Bizim dönemimizde milyarlarca dolar para akıttık. Tapusunu aldığımız uçakları getirtemediler.”

‘Egemenlik bu mu?’

“Amerikan kongresi ‘F-16’yı veririm ama Ege’de uçurmayacaksın, Yunanlılarla ihtilaflı alanlara uçakları sokmayacaksın’ diyor. Egemenlik bu mu ya? Bağımsız ülke olmak bu mu? Biz Türkiye’de F-16 fabrikası kurmadık mı? Ta 1990’larda bu ülke F-16 savaş uçağı üretiyordu. Bugün gidiyorlar Amerika’dan F-16 dileniyorlar. Bir de Amerika vermeden önce Ege’de uçurtmama sözü istiyor.”

‘Kimse bize dış politikada dik durmanın ne olduğunu öğretmesin’

“Daha geçen yıl düşman ilan ettiğine sarmaş dolaş sarılan bir hükûmetten bahsediyoruz. Bu mudur dik durmak? Kimse bize dış politikada dik durmanın ne olduğunu öğretmesin.”

‘Millîlik, yerlilik parayı pul etmek midir?’

“Bu ülkeyi gençlerin kaçmak istediği bir ülke haline getirmek millîlik midir, yerlilik midir? Yazık günah. Faiz lobisinin eline düşmüş bir hükûmetten bahsediyoruz. Paramızı pul etmek millîlik midir, yerlilik midir? Soruyorum. 200 liralık banknot tedavüle girdiği gün 123 dolar ediyordu. Bugün 12 dolar ediyor. 200 liralık banknot taşıyan her vatandaşımızın cebinden 111 dolar çalınmış durumda. Parayı pul etmek millîlik midir, yerlilik midir?”

‘Yüzde 6 faiz vatana ihanetse yüzde 35 faizi nasıl tanımlayacağız?’

“Faizle mücadele hani nerede? Biz ekonominin başındayken faizler yüzde 6, 7’ydi. Ne diyordu? ‘Yüksek faiz vatana ihanettir’ diyordu. Bizim dönemimizde devletin bütçesinden yıllık ortalama 50 milyar faiz ödenirken ’50 milyar faiz ödemek vatana ihanettir’ diyordu. Yüzde 6-7 faiz vatana ihanetse, yüzde 30-35 faizi nasıl tanımlayacağız? Şu an bütçeden 400 milyar faiz ödemek nedir? Cevabımı bekliyorum.”

‘Türkiye, temel ürünlerde ithalatçı oldu’

“Türkiye temel ürünlerde ithalatçı ülke oldu ya. Hayvan ithal ediyoruz. Karkas et ithal ediyoruz. Buğday ithal ediyoruz. Yazık günah değil mi? Niye? Çünkü bu hükûmetin bir tarım politikası yok. Hükûmete ulaşanlar, ithalat lobileri. Gidip kulaklarına fısıldıyorlar ‘Şunu şöyle, bunu böyle yap’ diye. Çiftçimiz ulaşabiliyor mu? Bayburtlu bir çiftçimiz hükûmete ulaşabiliyor mu? Sorun tam burada.”

‘Çiftçinin kredi borçlarını sileceğiz’

Bayburt’tun ardından Gümüşhane’ye ve Kelkit’e giden Babacan’ın gündeminde tarım vardı. Partisinin vaatlerini anlatan Babacan şunları söyledi:

“Her konuda çözüm açıklıyoruz. İlk eylem planımızı tarım konusunda açıkladık. Bütçesiyle beraber hazırladık. Ne yapacağız? Şu eski kredi borçlarının faizlerini sileceğiz, 2 yıl ödemesiz uzun vadeye yayacağız. Çiftçinin borç yükünü bir kenara koyacağız. Yeni kredi açacağız ki çiftçimiz işlerini döndürebilsin. Hacizmiş, şuymuş buymuş hepsini ortadan kaldıracağız.”

‘Destekleri ekim dikim zamanında açıklayıp hasat zamanı ödeyeceğiz’

“Çiftçimize gübre desteği vereceğiz. Gübre parasının tam yarısını devlet karşılayacak. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz için yem parasının yarıya yakınını devlet olarak karşılayacağız. Çiftçimize özel daha düşük elektrik fiyatı uygulayacağız. Devlet desteklerini ürünün daha ekim dikim zamanında açıklayacağız. Çiftçi eline ne kadar destek geçeceğini bilecek. Hasat zamanı da desteği aynen ödeyeceğiz.”