banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1402
ALTIN
495.492
DOLAR
8.6476
STERLİN
12.0702
EURO
10.3315
ALİ BABACAN: ‘Esas siz kusura bakmayın Sayın Erdoğan, yasaklarla sanatı ve toplumu şekillendiremeyeceksiniz’
ALİ BABACAN: ‘Esas siz kusura...
Fatih Ve Kanuni, İBB’de Buluştu
Son Dakika
Fatih Ve Kanuni, İBB’de Buluştu
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’
Son Dakika
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla...
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesi: “12’Den Sonra Da Kulaklıkla Dinleyerek Geleceğe Bakacağız”
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den...

ALİ BABACAN: ‘Esas siz kusura bakmayın Sayın Erdoğan, yasaklarla sanatı ve toplumu şekillendiremeyeceksiniz’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir’de partisinin 1. Olağan Ödemiş İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2021 Çarşamba 17:31
ALİ BABACAN: ‘Esas siz kusura bakmayın Sayın Erdoğan, yasaklarla sanatı ve toplumu şekillendiremeyeceksiniz’
banner171

‘Pandemiyle müziğin ne alakası var?’

“Bir yasak daha getirdiler. Müzik yasağı. Pandemi önlemlerini açıklarken söylüyor bunu. Hani ‘Merkez Bankasının döviz rezervlerini pandemi döneminde harcadık’ diyor ya, ki daha önce de söyledim bu doğru değil. Milletin gözünün içine baka baka gerçekleri çarpıtıyorlar. Rezervleri pandemiden önce eritmeye başladılar. Pandemi başlamadan rezervler sıfıra düşmüştü zaten. Sığınabilecekleri bir tek koronavirüs var, ona sığınıyorlar. Gene aynısını yapıyorlar. Pandemiyle müziğin ne alakası var? Sizin müzisyenlerle alıp veremediğiniz ne var? Bu nasıl bir akıldışılıktır? Gidip de başkasından ‘benim ihtiyacım var’ demeye çekindiği için canına kıyan kaç müzisyen oldu bu ülkede. Müzisyenlerin hepsi açlığa mahkum edildi, inanılır gibi değil.”

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

‘Özgürlük mücadelesi veren insanlardan aldığınız yetkiyle başka insanların özgürlüğünü kısıtlamanıza izin vermeyeceğiz’

“Esas siz kusura bakmayın Sayın Erdoğan. Bu toplum birbirine saygı duymayı sizin yasaklarınızdan öğrenmeyecek. Bu toplumun birbirine saygısı sizin yasakçı zihniyetinizden çok daha güçlü, merak etmeyin. Siz; inanç özgürlüğü yasaklanan, eğitim hakkı yasaklanan insanların onurlu mücadelesiyle iktidara geldiniz. Şimdi yıllarca özgürlük mücadelesi veren o insanlardan aldığınız yetkiyle, başka insanların özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Yasaklarla, baskılarla sanatı ve toplumu şekillendiremeyeceksiniz.”

‘Pandemiyi baskı mazeretine çevirdiler’

“Neymiş, çok ses oluyormuş. Koronavirüsten önce ses olmuyor muydu? Müzik aletinden ses çıkmasını koronavirüs mü sağladı? Pandemiyi, bu sağlık afetini, baskı mazeretine çevirdiler. Bu çok önemli bir zihniyet meselesi. Biz, toplumun tüm kesimleriyle el ele veren, karşılıklı saygının esas olduğu bir anlayışla yola çıktık. Yasaklara daha fazla müsaade etmeyeceğiz.”

‘Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer diye yazıp günde on defa tekrarlamaları lazım’

“Reçete çok basit. Aylardır söyleyip duruyoruz ama kopya çekmeyi bile beceremiyorlar: Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuk devletinden geçer.  Türkiye’yi yönetenlerin bunu büyük puntolarla masalarının üzerine yazmaları lazım. Her gün, sabah akşam, on defa onu okumaları, tekrarlamaları lazım. Yanlarında çalışanlara da ‘Bana günde on defa hatırlat; ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer’ demeleri lazım. Ama maalesef bunların artık hakla hukukla ilgisi kalmamış.” 

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Ve Kanuni, İBB’de Buluştu
Fatih Ve Kanuni, İBB’de Buluştu
Özgür Karabat: TÜİK'i Çalışmadığı Yerden Yakaladık
Özgür Karabat: TÜİK'i Çalışmadığı Yerden Yakaladık
Saç Protezini Kimler Kullanabilir?
Saç Protezini Kimler Kullanabilir?
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Başkan Aydıner'e Ziyaret
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Başkan Aydıner'e Ziyaret

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169