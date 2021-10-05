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ALİ BABACAN: ‘Devletin rolü marketçilik yapmak değil, satın alım gücünü artırmaktır’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. İki lider, bir buçuk saat süren görüşmenin ardından basının karşısına birlikte çıktı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2021 Salı 12:58
ALİ BABACAN: ‘Devletin rolü marketçilik yapmak değil, satın alım gücünü artırmaktır’
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‘Market işletmeciliğiyle fiyatları kontrol etme çabası beyhude’

“Bir ülkenin cumhurbaşkanı artık market işletmeciliğine soyunduysa, devleti market işletmeciliğine sokarak fiyatları kontrol edeceğine inanıyorsa, bu beyhude bir çabadır. 84 milyonluk bir ülkede bin şubeli marketlerle fiyat kontrol edilemez. Türkiye’de enflasyonu düşürüp fiyatları makul tutmanın yolu maliyetleri düşürmekten geçer. Maliyetlerin de kaynağında döviz kuru vardır. Sayın Cumhurbaşkanı’na tavsiyemiz ülkedeki döviz kuruyla ilgili istikrarsızlığı bir an önce önlemesi ve söz verdiği gibi enflasyonu ve faizi düşürmesidir. Bu kendi seçim taahhüdüdür.” 

‘Hukuk ve adalet olmadan enflasyonu düşüremezler’

“Devletin rolü kolları sıvayıp ‘Ben alıp satayım, marketçilik yapayım’ demesi değil; devletin rolü makroekonomik dengeleri sağlam tutmak, ülkede enflasyonu düşürmek ve vatandaşın satın alım gücünü artıracak ekonomi politikalarını uygulamaktır. Çözümü yanlış yerlerde arıyor. Hukuk, adalet ve güven olmadan ekonomiyi asla düzeltemezler. Asla enflasyonu düşüremezler, kurda istikrarı sağlayamazlar. Faizlerin düşmesi hayal olur.”

‘Merkez Bankası’nın aldığı faizi düşürüp, Hazine’nin verdiği faizi yükselttiler’

“Merkez Bankası faizlerini bir puan düşürdüler, Hazine’nin borçlanma faizi bir buçuk puan arttı. Birisi Merkez Bankası’nın aldığı faiz, öbürü Hazine’nin verdiği faiz. Merkez Bankası’nın aldığı faizi düşürüyor, Hazine’nin verdiği faiz oranı bir buçuk puan yükseliyor. Ne anladık?”

‘Altı partinin parlamenter sistem istişaresini çok önemsiyoruz’

“Bir süredir üzerinde çalıştığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem var. Siyasi partiler çalışmalarını hazırlayıp paylaştılar. Altı partinin oturup değerlendirdiği masa da oluştu. Arkadaşlarımız bugün saat 17’de üçüncü kez yan yana gelecekler. Bu çalışmaları mümkün olduğunca tek bir çalışma haline getirmenin istişaresini, müzakeresini yapacaklar. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımız iki haftada bir toplanacaklar. Her toplantıda biraz daha ileriye giderek, ayrı sistemleri en azından ilkeler bazında tek bir sistem haline getirmenin arayışında olacaklar. Umarız ki bu çalışmalar olumlu sonuç verir. Güçlü, iyi çalışılmış, geniş bir toplumsal ve siyasi mutabakat arayışıyla ortaya konulmuş bir çalışma oluşur diye hedefliyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz.”

‘Parlamenter sistem çalışmaları birbirinden uzak değil, aklın yolu bir’

“Darboğazdan çıkışın en önemli araçlarından birinin sistem değişikliği olduğunu düşünüyoruz. Sayın Genel Başkan’la parlamenter sistemle ilgili genel anlamda görüş alışverişinde bulunduk. Gördük ki çalışmalar birbirinden uzak değil. Aklın yolu bir. Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz diye baktığımızda, özlediğimiz tablo birbirinden farklı değil.”

Görüşme sırasında İYİ Parti heyetinde genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Uğur Poyraz ve genel sekreter Cihan Paçacı yer aldı. Babacan’a ise partisinin genel başkan yardımcıları Sadullah Ergin, Nazlı Seda Vural, Mustafa Yeneroğlu ve genel sekreter Medeni Yılmaz eşlik etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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