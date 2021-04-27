Ali Babacan'dan Tam Kapanma Açıklaması

‘Kapanma destek paketi ve etkin aşılama ile anlamlıdır’

“Biraz önce Genel Merkez Başkanlık Kurulu toplantımızın ortasında bugünkü kapanma kararlarını duyduk. Biz zaten DEVA Partisi olarak en az iki haftalık bir kapanmaın gerekli olduğunu söylüyorduk. Bu Türkiye için, ülkemiz için gereklidir. Ancak kapanmayla beraber vatandaşlarımıza bir destek paketi de açıklanması gerekiyordu. Bütün dünya bunu böyle yönetiyor. Kapanıyor ama aynı zamanda vatandaşına doğrudan destek veriyor herkes. Küçük işletmeler, esnaf, yevmiye ile geçinenler, günlük kazanıp günlük harcayanlar şu anda üç hafta boyunca mağdur kaldılar. Biz hükümetten acilen bir destek paketi açıklanmasını bekliyoruz şu anda. Kapanma ancak destek paketiyle beraber olmalıdır. Tabii ki etkin bir aşılama programıyla beraber kapanma anlamlıdır.”