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Ali Babacan Afet Bölgesinde

‘Yangına tedbirsiz yakalanmak affedilemez’ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya’da orman yangını bölgesine giderek yangından etkilenen vatandaşları dinledi. Babacan, beraberindeki heyetle birlikte Manavgat’taki yangın dayanışma merkezini ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:30
Ali Babacan Afet Bölgesinde
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Afet Koordinasyon Merkezi’nin önünde açıklama yapan Babacan Türkiye’nin felakete hazırlıksız yakalandığını söyledi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Devlet yerli ve millî kapasitesini tekrar oluşturmalı’

“Yangınların sebebi sonuna kadar araştırılmalıdır. Yangının doğal sebepleri olabilir. Kaza olur, kasıt olur. Araştırıp bulmak devletin görevidir ama yangın çıktıktan sonra tedbirsiz yakalanmak kabul edilemez, affedilemez. Benim çağrım; devletin millî ve yerli kapasitesini tekrar oluşturmasıdır. İki sözün başında milli ve yerli kelimesini ağzından düşürmeyen bir hükûmetin böyle bir felakette iki uçak bir ülkeden, beş uçak bir ülkeden isteme gibi bir lüksü olamaz. Bu ülkenin kaynakları vardır ama doğru harcanmamaktadır.”

‘Türkiye’nin uçak için maddi imkânı var ama sorun yönetim sorunu’

“84 milyonluk ülke böylesine büyük felaketlere karşı nasıl olur da hazırlıksız olur, anlamakta güçlük çekiyorum. Bir yangın söndürme uçağının, helikopterinin maliyeti bellidir. Türkiye Cumhuriyeti yüzlerce yangın söndürme uçağına ve helikopterine sahip olacak güce sahiptir. Maddi imkanlar vardır ama sorun yönetim sorunudur. Felaketlere karşı hazırlığını zamanında yapmamanın sorunudur.”

‘Kurumların kapasitesi böyle test edildiğinde ortaya çıkıyor’

“Kurumların çökmüş olduğunu ve kötü yönetildiğini görüyoruz. Yapılan açıklamalar beni çok üzüyor. Kurumların sağlam olması, kurumları yönetenlerin de ehliyet ve liyakat sahibi insanlar olması lazım. Böyle durumlarda test edildiği zaman kurumların kapasitesi ortaya çıkıyor. Yöneticilerin liyakatsizliği işte böyle testlerde ortaya çıkıyor.”

Babacan’a DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Candan Karlıtekin, Evrim Rızvanoğlu ve Mustafa Uçak eşlik etti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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