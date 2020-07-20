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Akva Dent Diş Polikliniğine Ödül Geldi

​​​​​​​Türkiye ve Dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla organize edilen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan misafirler korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere uyarak maskelerini taktı, sosyal mesafe kurallarına uydu ve ellerini dezenfekte etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:56
Akva Dent Diş Polikliniğine Ödül Geldi
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Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen ödül töreninde, Akva Dent Diş Polikliniğine 33. Uluslararası Tüketici Zirvesinde “Uluslararası Hasta Memnuniyeti ve Güven” ödülüne layık görüldü. Ülkemizi gururlandıran bu ödülü Akva Dent Diş Polikliniği adına şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muhyettin Yılmaz ve Genel Müdür Ümit Efe aldılar.

Ödülü alırken konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muhyettin Yılmaz şunları söyledi: “Marifet iltifata tabidir. Bu ödülle birlikte artık çıtayı her gün bir adım daha yukarı taşıyarak Türkiye’nin Sağlık turizminde bir marka olması için var gücümüzle çalışacağız. Bizi bu ödüle layık görenlere teşekkür ederim.”

Genel Müdür Ümit Efe ise şunları söyleyerek ödülü aldı: “Türkiye’de sağlık turizmi alanında kaliteli işler yapıldığı uluslararası standartlarda hizmet verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Bizi bu ödüle layık gören kurum ve halkımıza en içten şükranlarımı iletiyorum.” dedi.

Diş tedavisi sektörde uzun yıllardır olmanın en önemli artılarından biriside; İstanbul Beylikdüzü’nde Ağız ve Diş Sağlığı, implant tedavileri, Gülüş tasarımı denildiğinde akla ilk gelen klinik olmamızdır. Bu başarımızın en önemli nedenleri; Hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, sadece en üst kalitede malzemeler ile çalışıp, yüksek tecrübeli ve Uzman Doktorlar ile çalışmak diyebiliriz.

Akva Dent Diş Polikliniği İstanbul Beylikdüzü diş kliniği, diş hastanesi olarak hizmet veren özel bir Diş Polikliniğidir. Tamamı uzman ve tecrübeli hekimlerle hizmet vermekte olup, özellikle yurt dışından gelen konuklarımıza hızlı ve ekonomik çözümler sunuyor.

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