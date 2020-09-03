Aksoy Holding’den turizme büyük katkı The Ritz-Carlton Residences, ülke turizmine katkı sağlayacak

Projenin, The Ritz-Carlton Residences’in, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ilk kez, Türkiye’de yapılan bir gayrimenkul projesine ismini verdiğini belirten Aksoy Holding CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Batu Aksoy, projemiz, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli turizm gelirlerinin artmasına ve Türkiye’nin global arenadaki cazibe merkezi algısına katkı sağlayacak” dedi.

Bodrum’un en değerli noktalarından Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda benzersiz bir yarımada üzerinde yer alan ve sakinlerine “Yalınayak Lüks”ü sunan The Ritz-Carlton Residences, Bodrum’un ülke ekonomisine ve turizmine katkılarını Aksoy Holding CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Batu Aksoy değerlendirdi.

126 dönüm büyüklüğündeki özel mülk bir yarımadada konumlanan projeyi, The Ritz-Carlton Residences bünyesine katacak sözleşmeyi Marriott International ile imzaladıklarını belirten Aksoy, holding olarak pandeminin etkilerinin hissedildiği bu zorlu dönemde önemli bir anlaşma gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

“Ülkemizin nitelikli turizm gelirlerinin artmasına destek olacak”

Aksoy, “75 villa ve sosyal tesislerden oluşan projemizi 200 milyon Euro ölçeğinde bir yatırımla hayata geçirdik. Projemizin inşaatına 2014 yılında başladık ve bugüne kadar toplam 6 bin kişiye istihdam sağladık. Marriott’un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki ilk bağımsız (herhangi bir otele bağlı olmayan) rezidans projesi olan ve 2021’in ikinci çeyreğinde faaliyete geçecek The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, inşaat aşamasını takip edecek yıllarda da istihdama önemli katkı sağlayacağı gibi ülkemizin nitelikli turizm gelirlerinin artmasına da destek olacak” dedi.

Bodrum’un uluslararası markalı proje ihtiyacını karşılayacak

The Ritz-Carlton Residences Bodrum’un ülke turizminde ve lüks segment gayrimenkul sektöründe yepyeni bir sayfa açacağını sözlerine ekleyen Aksoy, “Yatırımımız Bodrum’un ihtiyacı olan uluslararası markalı ürün stokuna önemli katkı sağlayacak. The Ritz-Carlton ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde Bodrum, konaklama endüstrisinin küresel markaları için en üst seviyedeki cazibe merkezine dönüşecek, küresel marka algısı gelişecek ve Türk turizmine olan global güven bir kez daha öne çıkacaktır. Ayrıca projemiz çevresinde gelişen eko sistem ile bölge halkına öncelik verilen sürekli istihdama önemli bir katkı sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

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Tuğçe Gündüz, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü

tugce.gunduz@aksoy.com

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