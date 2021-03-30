Ahmet İsvan Sergisine İlk Ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

İstanbul’un en yüksek oy oranıyla seçilen Ahmet İsvan, başkanlığı döneminde kurduğu Saraçhane Sergi Salonu’nda yeniden İstanbullularla buluşacak. Zengin içeriğiyle döneme ait pek çok detayın yer aldığı sergiye ilk ziyareti yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Saraçhane Sergi Salonu’ndaki ikinci gösterime hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak katıldığı 1973 seçimlerinde yüzde altmış dört gibi tarihe geçecek bir oy oranı ile belediye başkanı seçilen Ahmet İsvan, yeniden İstanbulluyla bir araya geliyor. Halkçı Belediye” sloganı ile seçilen İsvan’ın görev yaptığı döneme ait seçkileri barındıran sergide, İBB’nin ilk ziyaretçisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

SERGİ ALANI ÖZÜNE DÖNÜYOR

Saraçhane Sergi Salonu, Saraçhane binasının mimarı Nevzat Erol tarafından sergi salonu olarak tasarlanmış olsa da sonrasında farklı biçimlerde işlev görmüştü. İstanbullulara bir sergi salonu kazandırmak ve belediye binasını halka açmak adına Ahmet İsvan, 17 Nisan 1975’te bina içerisindeki bu alanı bir sergi salonuna dönüştürdü. Ahmet İsvan döneminde farklı sergilere mekân olan; fakat daha sonraki yönetimlerde bu fonksiyonunu yitiren salon, böylece 46 yıl sonra kurucusu Ahmet İsvan’ın anısına düzenlenecek olan sergiye de ev sahipliği yapmış olacak.

“HALKÇI BAŞKAN”

“Halkçı Belediye” sloganı ile seçilen Ahmet İsvan, dört yıllık görev süresi boyunca halkı arkasına alarak, şeffaflık ve demokrasi ilkelerinden taviz vermedi. Sadece halka hizmet ederek, birçok ilke imza attı.

İsvan, eşitlikçi bir yaklaşımla İstanbul’un gecekondu bölgelerine ve az gelişmiş mahallelerine yol, su, kanalizasyon, otobüs ve hizmet götürerek barınma hakkının bir savunucusu oldu. Kanalizasyon çalışmalarına ağırlık vererek sahillerde temiz noktalar oluşturdu. İstanbul’un tarihi ve mimari dokusunun korunmasına özel bir önem gösterdi. Belediye arsalarının işgali ile mücadelesini halkçılık esası ile yürüttü ve halkın arsalarını halka geri verdi. Gecekondu bölgelerine odaklanarak şehri çocuk parkları ile donattı. İşgal edilmiş sahilleri halka açarak düşük gelirli İstanbulluların da sahillerden faydalanmasını sağladı. İstanbul’un ulaşım planlamasında ve trafiği düzenlemede önemli adımlar attı.

Halkçılık savunucu İsvan, başkanlık süresi boyunca halkın ucuz ve kaliteli ekmek hakkını savundu. Halk Ekmek’i kurarak deneme üretimlerini başlattı. Hamidiye Su ve Atatürk Kitaplığı gibi önemli kurumların da açılışını gerçekleştirdi.

SERGİ OBJELERİ TİTİZLİKLE SEÇİLDİ

Ahmet İsvan’ın belediye başkanlığı macerasının anlatıldığı sergi için, İsvan’ın kişisel arşivinin yanı sıra belediye arşiv kayıtlarından binlerce belge incelendi. Çalışma arkadaşlarıyla görüşmeler yapıldı. Sergide fotoğraflar, karikatürler, yazışmalar, raporlar, kitaplar, videolar, objeler ve gazetelerin yanı sıra döneme ait basın toplantılarının ses kayıtları bulunuyor. Kişisel hayatına dair de izler taşıyan sergide ayrıca halkçı belediyecilik üzerine daha detaylı bilgi edinmek isteyen izleyici için bir araştırma bölümü de yer alıyor. 1 Nisan’da gösterime açılacak sergi 20 Haziran’a kadar gezilebilir.