Afganistanlı Kadınlar Derneği Mazlumlar İçin Çalışıyor

KURUCU BAŞKAN DERNEKLERİNİ ŞU ŞEKİLDE ANLATTI

Afganistan’dan zor şarlar altında ülkemize gelen Afgan kadınlarına yol gösterip onların dertlerine derman olmak için çıktığımız bu yolda bizlere ulaşan ve bizim ulaştığımız binlerce kadına ve ailesine yardım ettik.

Dilini geleneklerini sokaklarını kültürünü bilmediğiniz bir ülkeye göç etmek zorunda kalan bu kadınların sorunlarını yine en çok bu durumlarla bu ülkeye gelmiş biz kadınlar anlarız.

ONLARIN SESİ OLMAK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK

Simdi acının zulmün gözyaşının hüküm sürdüğü Devlerin savaş alanı olan Afganistan’dan bin bir zorluklarla Türkiye’ye gelen bu kadınların Türkiye’de sorunları maalesef bitmiyor.

İkamet- Eğitim- Barınma- Sosyal Hayat-İş- Sosyal Güvence Gibi Haklardan Mahrum Kalıyorlar

Şüphesiz Afgan kadınların en büyük sorunu kimliksiz olmak. Kimlikleri olmadıkları için yok sayılıyorlar. Hastane gibi zaruri ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Bize müracaat eden kadınlarımızın hastaneye gidip tedavi olabilme problemini elimizden geldiğince çözdük.

Bize müracaat etmeleri yeterli. Gerekli mercilere bilgilerini iletip tedavi olmalarını sağlıyoruz. Vatanlardan kopup gelen ailelerimizin başka bir problemi de Eğitim alamayan çocukları. Eğitim alamayan çocukların okullara gitmesi İçin Çaba gösterdik.

Okullarımızın müdürleri ile görüşüp çocuklarımızı misafir öğrenci olarak okullara başlamalarını sağladık. Bu konu bizim için çok önemliydi. Çünkü Eğitim almadan yetişen bir nesil ne ailesine ne de vatanına yararlı bir Birey olmaz .Aynı zamanda okullar açılırken bu çocuklarımıza Kırtasiye malzemeleri yardımı yaptık.

Sığınmacı durumda oldukları bu ülkede yaşam mücadelesi vermek düşündüğümüzden daha zor. İhtiyaç sahibi olan aileleri evlerine gidip yerinde değerlendirme yapıyoruz. Maddi durumu iyi olmayan ailelere düzenli olarak ayni ve nakdi yardımlar yapmaya gayret ediyoruz.

Sadece Türkiye’de bulunan hemşerilerimiz değil Afganistan’daki hemşerilerimize de insani yardımlarımızı ulaştırdık.Afganistan’dan bin bir zorlukla ülkemize gelen bu ailelerin çocukları bilmedikleri bir ülkede Psikolojik sıkıntılar yaşıyor.

Bunun için de çocuklara ana dilinde çocuk Psikiyatri Doktorumuz ücretsiz bir şekilde Psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.Derneğimizde bu yardımların dışında aile bağlarının korunması için aile içi sorunlarını çözmek için arabuluculuk yapıyoruz. Eğer bizim arabuluculuğumuz sonuç vermezse gerekli makam ve mercilerle iletişime geçerek sorunların çözülmesini sağlıyoruz.

Derneğimizin Avukatları aracılığı ile bize müracaat eden herkese ücretsiz Hukuki danışmanlık yapıyoruz.İş arayan hemşerilerimizi işverenlerle buluşturup istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalarımız var.

Önümüzdeki süreçte faaliyet alanımızı daha da genişletmek ve daha fazla kişiye yardım etmek istiyoruz.Yardım faaliyetlerimizin yanı sıra gençlerimiz için etkinlikler yaparak onları kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlıyoruz.

Sanatçılarımızın da katıldığı müzikli eğlenceler düzenledik. değerli sporcu ve sanatçılarımıza destek olmak için onlara hediyeler verdik.Dernek üyelerimiz çeşitli panel ve programlara konuşmacı olarak katılmasını sağladık.

Yürüdüğümüz bu kutlu yolda her gün yanımıza yeni bir genç kadın arkadaşımız aramıza katılarak gücümüze güç katıyor.Bir yıl gibi kısa bir sürede beklediğimizden daha fazla yol aldık. Umarım kısa bir süre sonra daha da büyük işler ve projeler yapacağız

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)