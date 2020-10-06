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6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Taksim’de Kutlandı

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 97. yılı, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
06 Ekim 2020 Salı 11:53
6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Taksim’de Kutlandı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duygularını, Anıt Özel Defterine, “Çağdaş ve güçlü bir Cumhuriyet’in olumlu yurttaşları olarak; İstanbul’a sahip çıkmak, bu eşsiz şehri mutlu ve müreffeh kılmak; dünya başkenti olma vasfını daha da ilerilere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize, bu azim ve ilhamı veren, İstanbul’a değer katmış herkesi minnet ve şükranla yad ediyoruz” sözleriyle aktardı.

İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te kurtarıldı. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 97. yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sırasıyla Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından önce İmamoğlu, sonra Yerlikaya Anıt Özel Defteri’ne yazdıkları mesajları okudu.

“İSTANBUL, BİZE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EMANETİDİR”
İmamoğlu, deftere yazdığı mesajında, “İstanbul’umuzun kurtuluşunun yıldönümü kutlu olsun. İstanbul’un kurtuluşu; milletimizin varlık ve onur mücadelesinin, özgürlük ve bağımsızlık sevdasının en değerli ifadelerinden biridir. İstanbul, bize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nın aziz kahramanlarının emanetidir. Çağdaş ve güçlü bir Cumhuriyet’in olumlu yurttaşları olarak; İstanbul’a sahip çıkmak, bu eşsiz şehri mutlu ve müreffeh kılmak; dünya başkenti olma vasfını daha da ilerilere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize, bu azim ve ilhamı veren, İstanbul’a değer katmış herkesi minnet ve şükranla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MEYDAN’DAN ODAKULE’YE İSTİKLAL TURU
İBB Mehteran Bölüğü’nün bir dinleti sunduğu törende, alanın belli noktalarına konumlandırılan performans sanatçıları, özel makyajlarıyla Kurtuluş Savaşı’nın sembol isimlerini canlandırdı. İmamoğlu, Taksim Meydanı’ndaki törenin ardından, İstanbul Sanayi Odası’nın Odakule’deki binasında katılacağı İstanbul Kalkınma Ajansı Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na, İstiklal Caddesi üzerinden yürüyerek gitti. Yol boyu vatandaşlarla selamlaşan İmamoğlu, yurttaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

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