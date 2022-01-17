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3,5 Milyona Hizmet Edecek Metroya Onay Yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?” paylaşımının işte düşündürücü öyküsü…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 14:55
3,5 Milyona Hizmet Edecek Metroya Onay Yok
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Proje ve finansı İBB tarafından hazırlanan, şehrin batı yakasındaki 3,5 milyon kişiye hizmet verecek 18,4 km’lik Sefaköy - Beylikdüzü - Tüyap Metrosu, Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan onay bekliyor. 6 raylı sistem hattıyla entegrasyon sağlayacak, metrobüs ve E-5 trafiğini rahatlatacak çok önemli proje, 1 yıla yakındır sadece imza bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin raylı sistem açısından bugüne kadar hiçbir yatırım yapılmamış batı kesimindeki ilk metro hattının güncelliğini yitirmiş proje çalışmalarına, 2019’da son sürat başladı. Metrobüs hattını ve E-5 trafiğini rahatlatacak metronun proje ve fizibilite çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden (AYGM) gelen talep üzerine revize edildi. Mart 2021’de yeniden Bakanlığa gönderildi. 

Projenin finansmanı da Mayıs 2021’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı ile sağlandı. Yatırım bütçesi de hazır hale getirildi.

İBB Yönetimi, AYGM’den cevap gelmemesi nedeniyle, Kasım 2021’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmelerde bulundu. Ancak Cumhurbaşkanlığı; AYGM onayı olmadan inceleme ve onay sürecinin başlatılamayacağı bilgisini verdi.

Bu nedenle, tüm proje ve fizibilite çalışmaları hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, 15 Ocak’ta açıklanan kamu yatırım programına dahil edilemedi.

METROBÜSÜ VE E-5 TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Beylikdüzü - Çobançeşme arasında doğrudan metrobüs aksını takip edecek 18,43 km ve 10 istasyonlu Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, bu akstaki metrobüs yolculuğu talebini önemli ölçüde azaltacak.

Hattın, İstanbul’un doğu - batı aksında önemli yolculuk talebini karşılayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ile entegre olmasıyla da Tarihi Yarımada’dan Büyükçekmece ve Beylikdüzü’ne kadar raylı sistem ulaşımı sağlanacak. Böylece, E5 üzerindeki araç trafiği önemli ölçüde azalacak.

Yine hattın Esenyurt-Saadetdere uzatmasıyla, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’na entegrasyon sağlanacak. Bu bölüm de TEM üzerindeki araç yolculuklarını hafifletecek.

İBB, İNCİRLİ –SEFAKÖY METROSU’NA DA TALİP

İBB, bu süreçte; önceki dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen İncirli-Sefaköy Metrosu’nun yeniden belediyeye devri için de Ağustos ve Kasım 2020’de 2 defa Bakanlığa başvuruda bulundu.

Bu talepte, “İncirli – Sefaköy Raylı Sistem Hattı’nın Beylikdüzü’ne kadar uzatılarak tek hat olacak şekilde yapılması” belirtildi. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu talebe de olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı.

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