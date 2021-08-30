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30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Coşkuyla Kutluyoruz

İBB, ‘İnancın, beraberliğin, özgürlüğün ve aklın zaferi 30 Ağustos’u; bu yıl konserler, söyleşiler, görsel şovlarla festival tadında kutluyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:12
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Coşkuyla Kutluyoruz
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Yenikapı’da gerçekleşecek etkinliklerde, şenlik gün boyu devam edecek. 

Gençler, ‘Hey! Douglas’ın ‘Lıve Band’ konseri ve dans gösterileriyle coşacak. Akşam da ‘Mor ve Ötesi’ grubu, özel bir 3D ışık şovu eşliğinde Zafer Bayramı’na özel senfonik konser verecek. Grup, konserden alacağı ücreti ‘İstanbul Vakfı’nın kız çocuklarını eğitimi için başlattığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesine bağışlayacağını açıkladı.

Geçen yıl pandemi nedeniyle evlerimizde, içimizde yaşattığımız 30 Ağustos coşkusunu, İBB olarak bu yıl; 100. yıla bir kala, hep birlikte meydanlara taşıyoruz. 

Aziz Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız Büyük Taarruz sonrası, tüm dünyaya haykırdığımız ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümünü, ‘Yenikapı Meydanı’nda; Türk Bayrağı’nın görkemiyle, heyecanla, doya doya kutluyoruz. 

Konserler, söyleşiler, görsel şovlar, resim ve dans atölyeleri ile tüm gün sürecek festivalde, Hey! Douglas ile Mor ve Ötesi grupları tüm katılımcıları heyecanlandıracak çok özel konserlere imza atacak. Mor ve Ötesi grubunun konseri sırasında 3D haritalama teknolojisiyle ekrana yansıtılacak ışık gösterisi ile 30 Ağustos coşkusu daha da artacak.

İETT otobüsleri ile Taksim, Mecidiyeköy, Sarıyer, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ümraniye, Beykoz, Kadıköy ve Kartal’dan etkinliğin yapılacağı Yenikapı Meydanı’na ring seferleri düzenlenecek. 

İstanbulluları kutlamalara davet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; “İnancın, beraberliğin, özgürlüğün ve aklın zaferi 30 Ağustos’u hep birlikte coşkuyla kutlayalım” dedi.

YENİKAPI 30 AĞUSTOS PROGRAM AKIŞI

Konser: Selin Sümbültepe: Festival Alanı Sahnesi 15:30 16:30

Atölye: Çocuklar ile Resim Atölyesi: Festival Alanı 16:00 16:45

Söyleşi: Festival Alanı - İstanbul Kitapçısı 17:00 17:45

Konser: Manuş-U Ala Festival Alanı Sahnesi 17:00 18:00

Atölye: Çocuklar ile Müzik Atölyesi Festival Alanı 17:00 17:45

Söyleşi: Sinan Meydan ile Söyleşi “30 Ağustos, Tam Bağımsızlık ve Yurtta Yankıları” Festival Alanı - İstanbul Kitapçısı 18:00-18:45

Konser Madrigal Festival Alanı Sahnesi 18:00 18:45

Söyleşi Zeynep Deniz Altınsoy ile Söyleşi "30 Ağustos’un Uluslararası Yankıları" Festival Alanı - İstanbul Kitapçısı 18:30 19:30

Atölye: Çocuklar ile Dans Atölyesi Festival Alanı 19:00 20:15

Konser: Hey! Douglas Lıve Band Festival Alanı 20:45-21:00

Açılış, İstiklal Marşı Saygı Duruşu 

Dans Gösterisi Show Alanı 21:00-21:15

Konuşma: Ekrem İmamoğlu Konuşması Show Alanı 21:15
 Gösteri: Görsel Show - Mor ve Ötesi Senfonik Show Alanı

30 AĞUSTOS COŞKUSU İSTANBUL’A YAYILIYOR

İBB, ayrıca şehrin birçok noktasında gerçekleştireceği etkinliklerle, 30 Ağustos coşkusunu İstanbullularla paylaşacak.

İstanbul'a Kulak Ver /Türk Halk Müziği / İBB Türk Halk Müziği Orkestralar           Rönepark  20.00    

Oynaya Oynaya: 15.00 Esenyurt / Bağlarçeşme Mahallesi / Hüseyin Gürocak Parkı - 18:00 - Esenyurt / Pınar Mahallesi / 1223. Sokak 15.00 ve 18.00  

Yetişkin Oyunu: Türkan - Işık Yolcusu Dijital / Youtube                             

Çocuk Oyunu: Aladdin'in Sihirsiz Lambası  Dijital / Youtube                             

Çocuk Oyunu: Şeker Pan'ın Maceraları  Dijital / Youtube                             

Çocuk Oyunu: Neşeli Çiftlik Dijital / Youtube                             

Sinemada / Ben Daniel Blake Gösterimi - Büyükada / Atatürk Meydanı 20.30    

Sinemada Çocuk Atölyesi - Büyükada / Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi 14:00-18:00          

Murat Meriç ile Kurtuluşa Adanmış Türküler - Kadıköy Yoğurtçu Parkı 18.00    

Marşlı Çocuk Orkestrası Atölyesi - Müze Gazhane 13.00    

Konser Bağcılar Planlanıyor.

Çocuk Tiyatrosu Başakşehir  Planlanıyor.

Sergi: 30 Ağustos, 30 Manşet, 30 Yıl Sergisi - Kadıköy Metrosu / Taksim Galatasaray Lisesi Önü

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.08.2021 11:15
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