23 Nisan’da Çocukları Mutlu ettiler

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği’de Giysi Yardımı Yaptı…

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Genel Başkan yardımcıları Sevim Akbay ve Fatma Akgün Kurt her yıl olduğu gibi bu yılda bir çocuğun yüzünde küçük bir tebessüm olabilmek adına yürüttükleri çalışma kapsamında Saniye Sezgin Elmas İlkokulunda “Çocuk Gülerse Toplum’da Güler” şiarından yola çıkarak gerçekleştirdikleri sade programda okul müdürü Ali Akıllı , genel Başkan İş İnsanı A.Fuat Bodur ve başkan vekili Ahmet Çalbay hazır bulundu.

İsimleri okul yönetimi tarafında belirlenen olarca öğrenciye giysi yardımı yapılması bayram öncesi çocukları mutlu etti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)