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23 Nisan’da Çocukları Mutlu ettiler

Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile Mübarek Ramazan bayramı arasında bir hafta olması nedeni ile bir çök kurum ve kuruluş giysi ve ayakkabı yardımlarını 23 Nisan’da yapma kararı aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Nisan 2022 Pazartesi 09:46
23 Nisan’da Çocukları Mutlu ettiler
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği’de Giysi Yardımı Yaptı…

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Genel Başkan yardımcıları Sevim Akbay ve Fatma Akgün Kurt her yıl olduğu gibi bu yılda bir çocuğun yüzünde küçük bir tebessüm olabilmek adına yürüttükleri çalışma kapsamında Saniye Sezgin Elmas İlkokulunda “Çocuk Gülerse Toplum’da Güler” şiarından yola çıkarak gerçekleştirdikleri sade programda okul müdürü Ali Akıllı , genel Başkan İş İnsanı A.Fuat Bodur ve başkan vekili Ahmet Çalbay hazır bulundu.

İsimleri okul yönetimi tarafında belirlenen olarca öğrenciye giysi yardımı yapılması bayram öncesi çocukları mutlu etti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.04.2022 10:13
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