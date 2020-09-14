banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlanıyor
Son Dakika
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim...
Astrolojinin En Sadık Erkek ve Kadın Burçları
Son Dakika
Astrolojinin En Sadık Erkek ve...
Kübra Hatice ve Burak Talha Mutluluğa İmza Attı
Son Dakika
Kübra Hatice ve Burak Talha...
Yeniden Refah Partisinden 10 Binlerce Kişiye Aşure İkramı
Son Dakika
Yeniden Refah Partisinden 10 Bin...

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlanıyor

​​​​​​​2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası etkinlikleri Zeytinburnu Kaymakamlık Bahçesinde düzenlenen Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni ile başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2020 Pazartesi 17:47
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlanıyor
banner171

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sınırlı katılımcı ile düzenlenen törene İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, şube müdürleriz ve okul müdürlerinin katılımız ile yapıldı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

14-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan İlköğretim Haftası kapsamındaki etkinlikler okullarda öğretmen ve öğrencilerinn katılımıyla çevrimiçi olarak devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakırköy Sahildeki Bisiklet Yolları Onarılıyor
Bakırköy Sahildeki Bisiklet Yolları Onarılıyor
Başkan İmamoğlu’ndan “Bebek Parkı” İncelemesi
Başkan İmamoğlu’ndan “Bebek Parkı” İncelemesi
Çırağan Ve Dolmabahçe Caddelerindeki Sağlıksız Ağaçlar Yenileniyor
Çırağan Ve Dolmabahçe Caddelerindeki Sağlıksız Ağaçlar Yenileniyor
İBB’den 39 İlçe İle Vektörlerle Topyekun Mücadele
İBB’den 39 İlçe İle Vektörlerle Topyekun Mücadele
Halk Ekmek’te Yalın Yönetim Devri
Halk Ekmek’te Yalın Yönetim Devri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169