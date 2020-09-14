2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlanıyor

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sınırlı katılımcı ile düzenlenen törene İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, şube müdürleriz ve okul müdürlerinin katılımız ile yapıldı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

14-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan İlköğretim Haftası kapsamındaki etkinlikler okullarda öğretmen ve öğrencilerinn katılımıyla çevrimiçi olarak devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)