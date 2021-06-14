101’ İ Kadın 541 İtfaiyeci Alımında Tek Kriter Başarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 541 itfaiye eri alım süreci tüm şeffaflığı ile devam ediyor. İlk olarak, 10 Haziran günü Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplam 1933 kişi aynı anda üç farklı salonda sınava girdi. KPSS puanlarına göre sınava hak girmeye kazanan adayların yazılı sınav sürecinin tamamı kamera kaydına alınarak, ölçme ve değerlendirme bilimine göre liyakat esaslarıyla yürütüldü. Pandemi koşulları ve güvenlik tedbirleri son derece titizlikle uygulandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Büşra Naz Karagülmez

“BAŞARI DIŞINDA BİR KRİTER YOK”

Bütün sınav süreçlerinin şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaştıklarının vurgulayan İBB İnsan Kaynakları Müdürü Sinan Gündüz, kurumsal olarak liyakati esas aldıklarını söyledi. Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Soruların hazırlanmasından, arkadaşlarımızın puanlarına göre nasıl alınacağını e-Devlet üzerinden ilanı ve başvurularından toplanmasına; buradaki parkurun oluşturulması, kamera kayıtlarının alınmasına kadar tüm süreci, kamuoyunun dikkatlerine arz etmiş oluyoruz. Hesap verilebilir ilkesi kapsamında bütün başvuruları da değerlendirmiş oluyoruz. Başarının dışında, başka hiçbir kriter burada devreye girmiyor.”

ADAYLAR İBB’NİN SÜRECİ ADİL YÖNETTİĞİNE GÜVENİYOR

Görüşlerine paylaşan itfaiye personeli adayları, İBB’nin işe alım sürecinde adil ve şeffaf davrandıkları yönündeki düşüncelerini aktardı. Sınavlar için Adana’dan İstanbul’a gelen bir erkek vatandaş, diğer belediyelerin mülakat odaklı işe aldıklarını; ama İBB’nin yazılı sınav ve parkurdaki performansa göre değerlendirmede bulunuyor olmasının bir güven yarattığını söyledi. Başka bir kadın aday ise, “Çok adaletli buluyorum. Geçen sefer de öyle oldu. Liyakate dayalı bir sitem olduğuna inanıyorum.” ifadesinde bulundu.

KADINLAR, CESARETLERİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

İBB geçtiğimiz Şubat ayında, tarihinde ilk defa kadınlar için 50 kişilik “itfaiye eri” kontenjan açmış, toplam 119 kadın aday parkurda mücadele etmişti. Şimdi ise yüzlerce kadın aday 101 kişilik kontenjanda yer bulmak için erkek adaylar gibi; ağırlık kaldırma, iki katlı bir platformunun merdivenlerini çıkma, itfaiye hortumu kullanma, engel atlama, 30 kiloluk cansız manken taşıma, şınav ve barfix gibi bir dizi zorlukları en iyi dereceyi yapıp sıralamaya girmeye çalışıyor.

SINAVLAR 16 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK

Hem yazılı hem de fiziksel performanslarının sonucunda aldıkları puana göre 541 kişi görevlerine başlayacak. “Aday memur” sıfatıyla görecekleri üç aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, yeni görev yerlerine dağıtılmış olacaklar.