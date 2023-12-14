Gökalp Mahallesi Başkanla Akşam Çayı'da İlginç Sorulara Boğuldu
Başkan Arısoy: “Gökalp Mahallesi Yatırımların Merkezinde Yer Alıyor” Zeytinburnu Gökalp Mahallesi sakinleriyle buluşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 4.5 yılda Zeytinburnu’na yapılan yatırımların bir çoğunun merkezinde Gökalp Mahallesi’nin yer aldığını hatırlatarak, “Gökalp Mahallesinde yapımı devam eden Spor Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına sayılı günlerimiz kaldı.
Yine Zeytinburnu’muza kazandırdığımız dev Millet Bahçe’mizin en temel muhatabı da Gökalp Mahallesidir, Marmaray Zübeyde Hanım parkı da mahallemize kazandırdığımız bir başka önemli değerimizdir.” dedi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ilçedeki mahalle ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor.
Başkanla Akşam Çayı Programı vasıtasıyla mahalle sakinleri ile bir araya gelip, onları dinleme fırsatı bulan Başkan Arısoy’un bu haftaki ziyaret yeri Gökalp Mahallesi’ydi. Söze Gökalp Mahallesi’ne son 4.5 yılda yapılan yatırımlarla ilgili başlayan Başkan Arısoy, Zeytinburnu geneline yapılan yatırımların merkezinde yer alan Gökalp Mahallesi’nin bu konuda çok şanslı olduğuna dikkat çekti.
Zeytinburnu’na inşa edilen dev Millet Bahçesi’nin en temel muhatabının Gökalp Mahallesi olduğunu hatırlatan Başkan Arısoy, “Hepimizin bildiği üzere, açılışı için gün saydığımız ve 10 farklı spor branşında hizmet verecek olan Spor Merkezi’mizi burada açıyoruz. Yine mahallemizin sahil kısmına bakan ve Marmaray’ın tam üzerine yer alan Zübeyde Hanım Parkı’mızı da buraya kazandırdık. Mahallemiz bu dönem yapılan yatırımların merkezi konumunda yer aldı, siz hemşehrilerimizin bu konuda çok şanslı olduğunu söyleyebilirim.” diye konuştu.
“ZEYTİNBURNU’NU BİRLİKTE 100 YIL İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ…
” Kentsel dönüşüm konusundaki soruları da dinleyen Başkan Arısoy, ilçe genelinde aciliyetle çözülmesi gereken ve yıllardır sorunlar yaşayan birçok projeyi sonuçlandırdıklarını ancak ilçedeki toplam konut sayısına bakıldığında, bu yapılan işlerin çok düşük oranda kaldığını ifade ederek, daha sağlam ve afete hazırlıklı bir Zeytinburnu için topyekün çalışılması gerektiğinin altını çizdi.
“Evlerimizi, binalarımızı dönüştürme irademizin devam etmesi lazım.” diyen Başkan Arısoy, “Yapılarımızı dönüştürebilirsek Zeytinburnu’nun 100 yıl daha ileriye taşımış olacağız. O yüzden siz değerli hemşehrilerimizin de taşın altına elini sokması gerekiyor. Birlikte Zeytinburnu’muzu geleceğe taşıyabiliriz. Dönüşen her bina bizim için zaferdir.” açıklamasında bulundu.