İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Boğazköy’de yer alan Fenertepe Villaları, sakin ve nezih bir yaşam vadeden bir site olarak tanıtılsa da, burada yaşayanların ve bölgeyi bilenlerin aktardıkları bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyor. Site içerisinde ve çevresinde yaşanan birçok problem, hem mevcut sakinleri hem de taşınmayı düşünenleri ciddi şekilde düşündürüyor.

Otopark Problemi ve Çevre Kirliliği

Siteye adım attığınız anda en dikkat çeken sorunlardan biri otopark eksikliği oluyor. Otopark alanının yetersizliği nedeniyle araçlar düzensiz bir şekilde park ediliyor, bu da site içindeki trafiği kaotik bir hale getiriyor. Üstelik çöp konteynerlerinin taşmış olması ve çöplerin etrafa saçılması da, hem estetik hem de hijyen açısından büyük sorun teşkil ediyor.

Altyapı Sorunları: Su ve Elektrik Kesintileri

Fenertepe Villaları'nda altyapı eksiklikleri ciddi sıkıntılara yol açıyor. Sürekli yaşanan su ve elektrik kesintileri, site sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Geçmişte yaşanan pis su atık problemleri nedeniyle site yönetimi büyük cezalara çarptırılmıştı. Arıtma sorunları ise bölgedeki çevresel faktörleri daha da kötü hale getiriyor.

Kaçak Katlar ve Gürültü Kirliliği

Fenertepe Villaları’nın giriş kapısının hemen yanında yer alan bir tekstil firması, sadece kaçak katlarıyla değil, aynı zamanda oluşturduğu yoğun gürültü ve çevre kirliliğiyle de bölgedeki yaşam kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Söz konusu firmanın hemen yanındaki satış dükkanı, siteye giriş yapanları düzensiz ve dağınık bir görüntüyle karşılıyor. Bu durum, prestijli bir konut alanı olarak lanse edilen siteye hiç yakışmayan bir manzara oluşturuyor.

Sosyal Yaşam ve Güvenlik Problemleri

Site içerisinde komşular arasında saygı ve düzen anlayışının eksik olduğu belirtiliyor. Mangal dumanları, etrafa saçılan çöpler ve yüksek sesli gürültü gibi faktörler, sakinler arasında sıkça tartışmalara yol açıyor. En büyük tehlikelerden biri ise küçük yaştaki çocukların kontrolsüz bir şekilde araç kullanması. Bu durum hem çocukların hem de diğer site sakinlerinin güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Yetersiz Bakım ve Hizmetler

Site içindeki oyun parklarının oldukça eski ve bakımsız olması, çocuklar için güvenli bir oyun alanı sunmuyor. Bunun yanında, yüksek aidatlar ödenmesine rağmen, site sakinleri yeterli hizmet alamadıklarını belirtiyor. Sürekli olarak ek masrafların çıkması ve bu masrafların karşılığında hizmet alınamaması, büyük bir mağduriyet yaratıyor.

Fenertepe Villaları'nda Ev Almayı veya Kiralamayı Düşünenler Dikkat!

Tüm bu sorunlar göz önüne alındığında, Fenertepe Villaları’nda ev kiralamayı veya satın almayı düşünenlerin iki kez düşünmesi gerekiyor. Buraya taşınmadan önce bölgeyi detaylıca araştırmak ve mevcut sorunları göz önünde bulundurmak oldukça önemli. Aksi takdirde, pişmanlık kaçınılmaz olabilir.

Fenertepe Villaları sakinleri, site yönetiminden daha etkili çözümler beklerken, yetkililerin bu sorunlara ne zaman ve nasıl müdahale edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)