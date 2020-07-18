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Mimar Sinan vefatının 432’inci yıl dönümünde anıldı
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Mimar Sinan vefatının 432’inci yıl dönümünde anıldı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:28
Mimar Sinan vefatının 432’inci yıl dönümünde anıldı
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Mimar Sinan vefatının 432’inci yıldönümünde anıldı

Mimar Sinan “Kalfalık Eserim” dediği Süleymaniye Cami'nde anıldı

Mimarlık tarihinde önemli bir yeri olan ve eserleriyle birçok mimara ilham kaynağı olan Mimar Sinan, vefatının 432’inci yıl dönümünde “Kalfalık eserim” dediği Süleymaniye Camii Avlusunda düzenlenen etkinliklerle anıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Fatih Belediyesi, dünyanın en önemli mimarları arasında yer alan ve eserleriyle iz bırakan Mimar Sinan’ı vefatının 432’inci yıl dönümünde “Kalfalık eserim” dediği Süleymaniye Camii avlusunda düzenlediği etkinlikle andı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Ak Parti İlçe Başkanı Orhan Narin, Başkan Yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mimar Sinan’ın Türbesi’nde okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından dua edildi.

Mimar Sinan’ın bu topraklarda sayısız eseri olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Bugün milletimizin medarı iftiharı, baş mimarımız Mimar Sinan’ın 432. ölüm yıl dönümü. 17 Temmuz’da vefat ettiği kayıtlara göre rivayet edilir. Bizde türbesi başında anacağız. Bugüne mahsus, burada vatandaşlarımıza sosyal mesafeyi koruyarak pilav ve tatlı ikramı yapıyoruz. Kalfalık eserim dediği Süleymaniye’nin hemen yanı başında bunu gerçekleştiriyoruz. Mimar Sinan Osmanlı coğrafyasında sayısız eserler inşa eden müstesna tarihi şahsiyetlerimizden biridir. Bizde vatandaşlarla onu burada yâd ediyoruz” şekilde konuştu.

Başkan M. Ergün Turan, anma programı kapsamında cuma namazı sonrası vatandaşlara etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yaptı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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