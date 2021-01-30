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Turgay Çelik’in Acı Günü
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Turgay Çelik’in Acı Günü

​​​​​​​Ak Parti Kurucu Zeytinburnu İlçe başkan yardımcısı ve daha sonra Eyüpsultan’da yine AK PARTİ İlçe başkan yardımcılığı yapan Turgay Çelik’in annesi Hacı Münevver Çelik hakkın rahmetine kavuştu. Eyüpsultan camisinde 28 Ocak 2021 de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Eyüpsultan Belediye başkanı Deniz Köken başta olmak üzere Turgay Çelik’in dostları acılı gününde yalnız bırakmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ocak 2021 Cumartesi 15:15
Turgay Çelik’in Acı Günü
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HACI MÜNEVVER ÇELİK’İN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

Kovid 19 ortamında yapılan cenaze törenine Çelik ailesinin çok sayıda dostu katılarak aileyi zor gününde yalnız bırakmadı.Turgay Çelik gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi ”Korona virüs ortamında olduğumuz için annemizin vefatını çok duyurmamaya gayret ettik. Ancak yine de çok sayıda arkadaşım dostum bizi acılı günümüzde yalnız bırakmayarak yanımızda oldular. Uzaktan yakından Eyüpsultan camisinde cenaze namazımıza katılan,telefon açan, sosyal medya da taziye dileklerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ederim”dedi.

Biz de merhum Hacı Münevver Çelik’e Allah’tan rahmet,Gazetemizin İmtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ile beraber siyaset yapan Turgay Çelik başta olmak üzere ailenin geride kalanlarına sabrı cemil niyaz ederiz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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