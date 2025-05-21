15 Yıllık deneyimle İstanbul ve çevre illerde eşya taşıma devrimi başlatıyoruz!
Erdem Nakliyat, evden eve nakliyat sektöründe müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla İstanbul ve Türkiye'nin 81 ilinde profesyonel taşımacılık hizmeti sunmaktadır. Son teknoloji araç filosu ve uzman ekibiyle eşyalarınızı güvenle taşıyoruz.
Yeniliklerimiz
%100 Sigorta Garantisi: Tüm eşyalarınız anlaşmalı sigorta şirketlerimizce güvence altında.
7/24 Müşteri Desteği: Taşıma sürecinizde anlık bilgi alabilirsiniz.
Şeffaf Fiyat Politikası: Kesintisiz fiyat teklifi ile sürpriz maliyetlere son!
Rakamlarla Erdem Nakliyat
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10.000+ başarılı taşıma işlemi
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%98 müşteri memnuniyet oranı
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10+ profesyonel taşıma ekibi
Özel Kampanya: "Yaz Taşınmalarına %10 İndirim"
15 Ağustos'a kadar geçerli olan bu fırsattan yararlanmak için:
0 537 952 82 87
www.erdemnakliye.com