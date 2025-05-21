ESKİ BAŞKAN MURAT AYDIN BAŞLATTI ÖMER ARISOY DEVAM ETTİRİYOR...

Zeytinburnu Belediyesi’nin bahar ayının gelmesiyle 17 yıldır sürdürdüğü fesleğen dağıtım geleneği bu yıl da bozulmadı. Sokakları tek tek dolaşarak vatandaşların hatırlarını soran Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, balkonlardan sarkan sepetleri de boş göndermedi.

Merkezefendi Mahallesi’nden başlayan fesleğen dağıtımı sırasında Arısoy’a AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yalçınkaya ve Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Ömer Arısoy , “Merkezefendi Mahalle’mizin güzel insanları hanımefendiler, beyfendiler… Zeytinburnu’muzun bir geleneği bahar ayında tüm sokalarımızı donatıyoruz. Yeni bir baharı daha fesleğenle karşılamak üzere sokaklarımızdayız. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah Zeytinburnu’muzda birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim etsin. Hepinize sağlık afiyet diliyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)