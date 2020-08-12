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Yıldız Holding’in (Ülker) 65 milyar TL cirosu Fahrettin Ertik’e emanet

Yıldız Holding’in Mali İşler Başkanlığı’nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Daha önce grup şirketlerinde 18 yıl boyunca farklı pozisyonlarda görev alan Fahrettin Günalp Ertik, Yıldız Holding’e Mali İşler Başkanı olarak yeniden katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:52
Yıldız Holding’in (Ülker) 65 milyar TL cirosu Fahrettin Ertik’e emanet
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65 milyar TL ciroya sahip Yıldız Holding’in gelecek dönemde tüm mali süreçlerini yönetecek olan Ertik, özellikle büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.


YILDIZ Holding’de Mali İşler Başkanlığı görevine Fahrettin Günalp Ertik getirildi. Yıldız Holding’de uzun yıllara dayanan başarılı geçmişiyle önemli çalışmalara imza atan Ertik, gelecek dönemde tüm iş birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak holdingin büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner  

Fahrettin Günalp Ertik, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirmesinin ardından, iş hayatına Finansbank’ta Finansal Kontrolör olarak başladı. 2002-2019 yılları arasında Yıldız Holding’de sırasıyla İç Denetçi, Kellogg Finans Müdürü, Ülker Mali İşler Koordinatörü, Gıda Grubu Mali İşler Koordinatörü, Gıda&İçecek ve Perakende Grup CFO’su, Besler Genel Müdürü ve Önem Gıda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yıldız Holding’deki kariyeri boyunca önemli projelerde sorumluluklar üstlenen Ertik, 2011 yılında INSEAD Liderlik programını bitirdi. Ardından Wharton Business School ve Kellogg School of Management’da finans, satış, pazarlama ve liderlik alanlarında eğitim aldı. Ertik, 2019 yılından bu yana Azersun Holding’de Mali İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

“ÇALIŞANLARIMIZA SUNDUĞUMUZ KARİYER FIRSATLARI AÇISINDAN KIYMETLİ BİR ÖRNEK”

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü atamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fahrettin Günalp Ertik ve ekip arkadaşlarının, tüm iş birimleriyle verimli bir şekilde çalışacağına yürekten inanıyorum. Proaktif yaklaşımlarla işlerimize katkı sağlayacak olan Ertik, Yıldız Holding’e 18 yıl önce adım atmış ve uzun yıllar farklı pozisyonlarda çalışmış değerli bir yöneticimiz. Ertik’in Yıldız Holding’de İç Denetçi olarak başladığı kariyerini, bugün 63 bin 500 çalışana ve65 milyar TL’yi aşan ciroya sahip grubumuzda Mali İşler Başkanı olarak sürdürecek olması, grubumuzun sunduğu kariyer fırsatları açısından kıymetli örneklerden biri.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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