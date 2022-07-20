Yeni Zirvelerle Rekora Doğru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti. Yabancıya satışta da yeni aylık zirve görüldü ve toplam satışlar içinde yabancı payı da zirveyi gördü.