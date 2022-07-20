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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti. Yabancıya satışta da yeni aylık zirve görüldü ve toplam satışlar içinde yabancı payı da zirveyi gördü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:25
Yeni Zirvelerle Rekora Doğru
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“Haziran ayında rekor”
Rakamları değerlendiren Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, şu açıklamaları yaptı: “Konut
satışlarındaki artış sürüyor. Konutta 2022 yılında her ay yeni bir rekorla karşılaşacağımızı daha önceki
değerlendirmelerimde belirtmiştim. Haziran ayında da yeni bir rekorla karşılaştık ve bu yılın en yüksek
satış rakamına ulaştık. Ayrıca 150 bin 509 adetlik bu satış, tüm zamanların en iyi 6’ncı aylık konut satış
adedi oldu. Bunun nedenleri arasında yüksek enflasyon döneminde, yatırımlarını en yüksek getiride
değerlendirmek isteyenlerin gayrimenkule yönelmesi, Mayıs ayında devreye giren Konut Finansman
Projesi ile uygun finansman oranlarının sunulması ve artan konut fiyatları karşısında konutun yatırım
cazibesinin artması olarak gösterebiliriz. Bu yılı 1.5 milyonun üzerinde yeni bir rekorla kapatmamız hiç
de sürpriz olmayacaktır. Nitekim 6 aylık 726 bin adetlik verideki artış da bunu destekler nitelikte”
şeklinde konuştu.
Yabancı payında zirve
Türkiye genelinde Haziran ayında yabancılara 8 bin 630 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut
satışları, yıllık bazda yüzde 81,8 artış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde
yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-
Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,7 artarak 35 bin 383 oldu. Hüseyin
Dinçel, “Yabancıya satışa ayrı bir parantez açmak isteriz. Son aylarda görüyoruz ki vatandaşlık için 250
bin dolarlık gayrimenkul alım alt sınırının 400 bin dolara yükseltilmesi, yabancı talebini hiç etkilemedi.
Yabancıya satışta 8 bin 630 adetle tüm zamanların en yüksek aylık verisine ulaştık. Ayrıca yabancılar
yüzde 5.7 ile toplam konut satışları içinde şu ana kadarki en yüksek paya ulaştılar. Ülkemize
yabancıların ilgisi oldukça fazla. Rusya-Ukrayna savaşı da bu ülke vatandaşlarının ülkemizde yaptığı
alımları artırdı ve Ruslar son birkaç aydır ilk sıraya yerleşti.”
Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi / İTHA

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