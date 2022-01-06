YEDAŞ’tan Üniversite Öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleşen Eğitimi, YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Atakan Aktaş, Yönetim Sistemleri Şefi Elçin İnceoğlu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Erdal Gürel verdi. Eğitimde ayrıca ' İş Güvenliği saha uygulamaları, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri' konu başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında farkındalık oluşturan YEDAŞ, Sinop Üniversitesi’ni ziyaret ederek bu alandaki tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Konu hakkında açıklama yapan YEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Atakan Aktaş “Birinci önceliğimizin İş Güvenliği olduğunu söyledi. Sanal Gerçeklik tabanlı iş güvenliği eğitimlerinin önemine vurgu yaptı.

Atakan Aktaş konuşmasına şöyle devam etti. Çalışanların sanal gerçeklik uygulamasıyla yaptıkları işlerde nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve sanki iş kazası yaşamışlar gibi deneyimlemektedirler. Hem saha hem de ofis çalışanlarını, iş kazalarından korumaya, güvenli bir ortam sağlamaya özen gösteren YEDAŞ, farkındalık çalışmalarıyla güvenlik kültürünün yaygınlaşmasına özen gösteriyor. Geniş ve engebeli bir coğrafyada şebekenin bakım onarım ve yeni şebeke tesisini gerçekleştiren YEDAŞ, arıza onarım bakım ekiplerini, her türlü kazaya karşı korumak için gerekli bütün önlemleri alıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği birimi, yüksekte çalışma, teknik eğitimler ve ilk yardım eğitimleri düzenliyor; saha ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ayrıca kurallara uygun bir şekilde çalışmalarını tamamlayan ekipleri ödüllendiriyor” diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği buluşması soru cevap kısmı ile sonlanırken Sinop üniversitesi öğrencilerinin düzenlenen eğitime büyük ilgi gösterdikleri gözlendi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)