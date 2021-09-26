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Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil: KÜÇÜK ESNAFIMIZA CAN SUYU İSTİYORUZ!..

Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil tüm Dünyada ve Ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sonrasında küçük esnafın içinde bulunduğu dar boğaz nedeniyle Oda Başkanı olarak Ümraniye esnafı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan esnaf adına “Can Suyu İstiyoruz” çağrısında bulundu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2021 Pazar 16:13
Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil: KÜÇÜK ESNAFIMIZA CAN SUYU İSTİYORUZ!..
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Başkan Mehmet Özdil “Pandemi süreci halen devam ediyor ama normalleşme süreci sonrasında belli esnaflar gurubu azda olsa toplandı ancak küçük esnafımızın büyük bölümü büyük sıkıntılar içerinde.Bizde Esnafımızın adına onların sesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’dan ve ilgili Bakanlık ve yetkililerden  acil olarak esnaflarımıza 50 bin tl faizsiz 6 ay ödemesiz,ipoteksiz,faizsiz Halk Bank üzerinden Esnaf kredi istiyoruz. Birlik olalım derdimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOGAN a telefonla sms yoluyla,CMR yoluyla yada maille anlatalım her yere talebimizi bildirelim” dedi. 

Ümraniye Esnafları da Oda Başkanlığının kendileri adına Can suyu olarak değerlendirdikleri 50 bin tl lik kredinin Cumhurbaşkanımız tarafından onay görmesi sadece Ümraniye değil tüm Türkiye’de büyük sıkıntılar çeken küçük esnafın yüzünü güldüreceğine inanıyoruz değerlendirmesini yaptılar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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