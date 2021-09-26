Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil: KÜÇÜK ESNAFIMIZA CAN SUYU İSTİYORUZ!..

Başkan Mehmet Özdil “Pandemi süreci halen devam ediyor ama normalleşme süreci sonrasında belli esnaflar gurubu azda olsa toplandı ancak küçük esnafımızın büyük bölümü büyük sıkıntılar içerinde.Bizde Esnafımızın adına onların sesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’dan ve ilgili Bakanlık ve yetkililerden acil olarak esnaflarımıza 50 bin tl faizsiz 6 ay ödemesiz,ipoteksiz,faizsiz Halk Bank üzerinden Esnaf kredi istiyoruz. Birlik olalım derdimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOGAN a telefonla sms yoluyla,CMR yoluyla yada maille anlatalım her yere talebimizi bildirelim” dedi.

Ümraniye Esnafları da Oda Başkanlığının kendileri adına Can suyu olarak değerlendirdikleri 50 bin tl lik kredinin Cumhurbaşkanımız tarafından onay görmesi sadece Ümraniye değil tüm Türkiye’de büyük sıkıntılar çeken küçük esnafın yüzünü güldüreceğine inanıyoruz değerlendirmesini yaptılar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)