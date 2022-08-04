Toplamda 250 Milyar Dolar Hedefi Yakalarız”

Bakan Mehmet Muş, katıldığı özel oturumda, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Son dönem gündemde olan “Tahıl Koridoru” ile ilgili gelişmeler sorusuna cevap veren Bakan Muş,şunları söyledi:

“Türkiye açısından ‘Tahıl Koridoru’ diye adlandırılan protokol, gıda krizi ve güvenliği için çok önemli bir mesafe kaydedilmesini sağlıyor. BM’nin açıkladığı ve özellikle Ukrayna’da yaşanan krizden sonra, ‘Tahıl Koridoru’nun önemli diplomatik bir açılım olduğunu dünya ülkeleri kabul etmiş oldu. Tahıl koridoru ile 25 bin ton tahıl yeni mahsul gelecek ve ciddi bir sorun aşılacak.Türkiye’nin tahıl ambarıolarak öne çıkan Konya da bu alanda önemli bir ticari şehir. Lisanslı depo alanlarıyla, tahıl ithalatı yapıyor ve işliyor. Ayrıca en büyük un ve makarna ihracatçısı. Bazı alanlarda eksiklikler olmasına rağmen Türkiye’de gıda arz ve güvenliğinde sıkıntı yok. ‘Tahıl Koridoru’ protokolü ile ihtiyaç duyulan hammadde gelecek ve işlenecek. Böylece Türkiye ihracatçı ülkelerin başını çekecek. Ticari gemilerimiz yola çıkıyor. Bakanlık olarak ithalatçılarımızın taleplerini takip ediyoruz. Özellikle gıdada tüm dünyada ihtiyaç çok yüksek ve ithal etmek zorunda olunan hammaddelerin ulaşımı ile ilgili bir problem çıkmadan gıdaya ulaşım krizi engellenmiş olacak. ‘Tahıl Koridoru’ protokolü uluslararası gıda fiyatlarını aşağı yönlü etkileyecek. Bu anlaşmayla, Türkiye açısından dünyanın ihtiyaç duyduğu hammadde tedarikine sahip olduk.”

Bakan Muş, 2022 genelinde dış ticaret rakamları hedefleriyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

“2022 orta vadeli hedef rakamı 250 milyar dolardı.2021 sonunda ihracat rakamımız225 milyar dolar oldu. Bu veriler doğrultusunda 250 milyar dolarlık yıl sonu hedefimizi yakalama konusunda tereddüt yaşamıyoruz. Son dönemde özellikle uluslararası piyasalarda bazı yavaşlamalar yani resesyon söz konusu. Biz buna rağmen hedeflerimizi yakalayıp hatta üstüne bile çıkacak bir gelişim göstermişiz. Dünyaya baktığımızda ise 2 çeyrektir Amerika küçülüyor. IMF, dünya büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerin yüzde 55’ini AB ve Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Bu bölgedeki yavaşlamalar da bizim ihracatımızı etkiliyor. Biz buna rağmen 250milyar dolar hedefinikoruyoruz.Yatırımdaki artış kapasite artırımına dönecek ve Türkiye için bunların hepsi üretim ve ihracata dönerek rakamlara yansıyacak. Türkiye ihracatında yatırım iştahı büyük. Yatırımcılarımız, özellikle sanayi bölgelerinde geçmiş seneye göre iki katı daha fazla talepte ve sırada bekliyor. Yatırımcılarımızın kendi iç onayları ve kriterlerle ilgili protokollerini çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken biz de Bakanlık olarak yatırımlar için gerekli alt yapı çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Türkiye bir ivme yakaladı, heyecanımız ve motivasyonumuz yüksek. Türkiye birkaç sene de farklı bir noktada olacak.”

Türkiye’nin tüketim maddeleri toplam ithalatınınyüzde 7 civarlarında olduğunu ifade eden Bakan Muş, “Özellikle teknoloji ve enerji ithalatı yüksek. Bu da dünyadaki oynak fiyatlara bağlı olarak Türkiye’nin ithalat kalemine olumsuz yansıyor. Enerji ve teknoloji hammadde ithalat rakamları 35-40 milyar dolarken, birden 100 milyar dolara çıkıyor ve cari açık görünüyor. Enerji rakamlarının son 6 aylık dönemde 3 katına fırlaması, geçen sene 2 katına çıkması çok büyük bir sorun oluşturdu. Türkiye hizmet ihracatı ile değerlendirildiğinde cari fazla verirken, bütün bu rakamlarla cari açık verir oldu. Buna rağmen son 7 aylık rakamlara baktığımızda hedeflerimizden hiç uzaklaşmadığımızı görüyoruz. Dolar bazında her yıl yüzde 10 artış görüyoruz. Buna rağmen yüzde 5 büyüme hedefini koruyoruz. Yaşanan çok yüksek enerji fiyatlarına rağmen 250-300 milyon dolar sübvansiyonlarla vatandaşı rahatlatmaya yönelik politikalar uyguladık” diye konuştu.

Son dönemde gündemde olan ‘Hizmet İhracatı’ rakamları ile ilgili de bilgi veren Bakan Muş, hizmet ihracatında özellikle müteahhitlik, müşavirlik, nakliye, taşıma, eğitim, sağlık gibi sektörlerde yüksek bir ivme yakalandığına dikkat çekti. Bakan Muş, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmaların ihracat rakamlarına kısa zamanda yansıyacağının bilgisini verdi. Turizmcilerin ihracatçı sayılması ile ilgili gelişmeleri de değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Krediye erişim ile ilgili verilen teşviklerden sonra,İhracatçılar Birliği’nde sekreterlik kurulması vekriterlerin yerine getirilmesi halinde turizm hizmetlerinin dış ticaret rakamlarına olumlu yansımasını daha net göreceğiz” dedi.

Dünyada yaşanan resesyondan Türkiye nasıl etkileniyor ve Ticaret Bakanlığı bu gelişmelerde neler yapıyor sorusuna Bakan Muş şu cevabı verdi:

“Döviz paritelerindeki değişimler Türkiye ticaret rakamlarında ciddi sorunlar oluşturuyor. Türkiye daha önce de belirttiğimiz gibi yüzde 55 AB ve Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor, yani pariteden dolayı yüzde 20 kayıp oluşuyor. Yani 250 milyar dolarlık hedefimizde pariteden dolayı 7-8 milyar dolar kayıp oluşuyor. Buna rağmen bu açığı yine de kapatıyoruz.“

‘Güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz’

Konya Valisi Vahdettin Özkan da İhracat Seferberliği Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmasında, Konya’nın ihracatın tüm katmanlarında lokomotif olma hedefiyle hareket ettiğini söyledi. Özkan, Konya’nın alt yapıya verdiği önem ve nitelikli insan kaynağı ile yatırımcıların gözdesi haline geldiğini ifade ederek, önümüzdeki yıllarda ihracatta önemli rol oynayacağını söyledi.

Konya Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Usta Şahin de Zirve’nin açılışında yaptığı konuşmasında Türkiye’nin son 20 yılda yaptığı atılımlara dikkat çekti. Söz konusu atılımlar ile Türkiye’nin kendine yetmeyen bir ülkeden dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğini anlatan Leyla Usta Şahin, “Güçlü Türkiye için bu çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

İhracat Seferberliği Zirvesi’nin açılışında konuşan Ak Parti Konya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, sanayi üretiminde büyümeye dikkat çekti. 2002 yılından bu yana sanayi üretiminin 36 milyar dolardan 250 milyar dolara ulaştığını ifade eden Altunyaldız, “Rakamlar da gösteriyor ki altı kat artan bir ihracat artışından bahsediyoruz. İhracat, üretimle başlayan ve küresel pazarlara uzanan bir süreçtir. Türkiye üretimi de ihracatı da Ar-Ge’yi de dünyanın dört bir yanına taşıyan, bölgenin lider ülkesi konumundadır” dedi.

‘Konya sanayide büyük bir ivme yakaladı’

Türkiye’nin, son 20 yılda sanayi ve ihracat rakamlarında önemli atımlımlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, bölgede lider, dünyada ise söz sahibi ülkeler arasında yer aldığımızı hatırlattı. Altay, “Bu atılımlar sayesinde Konya’da 2002’den bu yana sanayide büyük ivme yakaladı. Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya, aynı zamanda sanayi şehrine dönüştü. Ulusal ve uluslararası bazda önemli bir yatırım merkezine dönüşen Konya, istihdam, otomotiv, gıda, tarım, plastik, kauçuk alanlarında Anadolu’nun kalbi denebilecek bir noktaya ulaştı” diye konuştu.

‘Hedefimiz şehirlerimizin potansiyelini keşfetmek’

Konya’da gerçekleştirilen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nin açılışında konuşan Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman Türkiye’nin büyük şehirlerinin potansiyelini keşfetmeyi, işletmelere cesaret vermeyi, onları bilgilendirmeyi ve ihtiyaçları olan yolları göstermeyi hedefleyerek yola çıktıkları ‘Türkiye İhracat Seferberliği’ projesinin ikinci ayağını Bursa’dan sonra Konya’da gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin İhracat Seferberliği projesini önümüzdeki dönemde Kayseri, Gaziantep ve Trabzon’da gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Uzman, “İhracatı ve ticaretin geleceğini tartışacağımız bu buluşmamızda, devletimizin çeşitli kademelerinden ve özel sektörümüzün önde gelen temsilcilerinden oluşan konuşmacılarımız, sizlerle ihracat sektörünün tüm boyutlarını, ülkemizin vizyonunu, Konya ilimizin potansiyelini, dünyanın bu konuda nereye gittiğini ve özel sektör stratejilerini aktaracaklar” diye konuştu.

Güçlü Sponsor Desteği Konya’da gerçekleştirilen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nin ana sponsorluğunu Halkbank, Kalyon Enerji, Konya Büyükşehir Belediyesi, Koza Altın İşletmeleri, Türk Telekom üstlendi. Bera, KargomSende, Mekpan Panel ve Torku ise Zirve’nin destek sponsorları arasında yer aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA