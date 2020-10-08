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TAMPF, Modern Perakendede Sertifikalarla Daha Da Güçlenen Önlemleri Anlattı

COVİD 19 salgını sürecinde 15 Mart 2020 tarihinden itibaren çatı kuruluşu olduğumuz Modern Perakende sektöründe alınan önlemler, güncellenerek devam etmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ekim 2020 Perşembe 09:58
TAMPF, Modern Perakendede Sertifikalarla Daha Da Güçlenen Önlemleri Anlattı
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Ülkemizde organize perakendenin çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu ‘nu oluşturan beş derneğimiz öncülüğünde; Perakende mağazaları, AVM Yönetimleri, Kafe ve Restoran İşletmeleri olarak şimdiye kadar başarı ile yürütülen bu sürecin, bundan sonraki tüm aşamalarında da müşterilerimiz ve çalışanlarımız için güvenli hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni uygulamaları işletmelerimize taşıyacak, hızlı çözümler konusunda sektörümüze öncülük yapmaya devam edeceğiz.

Pandemi sürecinin başından beri faaliyetlerini hiç ara vermedensürdüren gıda perakende mağazaları bu dönemde halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için büyük özveriyle çalıştı. Salgınla mücadele ve halk sağlığının korunması amacıyla tüm önlemler eksiksiz uygulanırken, bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık verildi. Gerek çalışanların gerekse müşterilerin önlemlere uyması konusunda son derece dikkatli faaliyet gösteren ve öncü olan perakendeciler olarak kendi operasyonlarımızın yanı sıra, tedarik zincirimizin de kesintisiz çalışması için önlemler alıyoruz. Üretimden son tüketim noktasına kadar bütün planlamayı kontrol eden perakende işletmeleri, bu bağlamda ekonominin tümüne katma değer sağlamaya devam ediyor.

Üye restoranlarımız tarafında, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öngörüleri ile dünyada güvenilir ülke-destinasyon olmamız için belirlenen kurallar ve bu kuralların uygulanmasına yönelik geliştirilen sıkı denetimler eksiksiz olarak uygulanmıştır. Yurt dışı uygulamalardan çok daha kararlı ve titiz yaklaşımla bulaş kontrolünü azami seviyede önlemeye yönelik Bakanlık tarafından ‘’Güvenli Turizm Sertifikası” oluşturulmuş ve birçok otel, Restoran, Tur ve Transfer araçları bu sertifikayı almıştır. Bu sertifikaya turizm işletme belgesi olsun ya da olmasın tüm tesis ve işletmeler rağbet göstermiştir. Gelinen aşamada misafirlerimizin işletme seçiminde bu sertifikayı dikkate aldığını da gözlemlemekteyiz.

Üye kafe restoran işletmelerimiz, belirlenen tüm hijyen kurallarını eksiksiz olarak uygulayarak ve kamu sağlığını ön planda tutarak çalışmalarına devam etmekte, bu özverili çalışma sürecinde tüm perakende ve turizm sektörü ile omuz omuza Kültür ve Turizm Bakanlığının liderliğinde birlikte çalışarak, dünya için örnek olacak bir birliktelik sergilemektedir. “Güvenli Turizm Sertifikası” alan bir çok üye işletmemiz, sektörün tüm paydaşları için öncü bir model olarak daha çok sayıda işletmenin bu sertifikayı alması için çaba gösterdi. Salgın karşısında geliştirilen tüm koşullarının tam ve eksiksiz uygulanması konusunda üstlendiğimiz misyonu yerine getirmeye devam edeceğiz.

Perakende ve turizm sektörlerinin büyümesinde büyük katkısı olan ve ziyaretçilerine sağladıkları yeme-içme, kültür- sanat ve eğlence alanlarıyla birer yaşam merkezi işlevi gören alışveriş merkezleri de yeni dönemde Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun direktifleri doğrultusunda ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde salgının yayılmasını önlemeye yönelik her türlü önlemi aldı ve almaya devam ediyor. Alışveriş merkezleri aldığı tüm tedbirlere ek olarak Türk Standardları Enstitüsü ile başlattığı çalışma ile de alışveriş merkezlerinde güvenli alışverişin standartlarının belirlenmesi ve denetimlerini tamamlayan AVM’lerin TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile belgelendirilmesini sağlıyor. Böylece AVM’lerde kalite altyapısı güçlendiriliyor, bilgi paylaşımı arttırılıyor. AVM’lerin yaşam ve ticaret alanlarında, kalite, hizmet, hijyen standartları geliştirilerek, müşteri memnuniyeti sağlanıyor. Ortak çalışma programları oluşturuluyor ve bu programlar oluşan yeni şartlara göre de güncelleniyor. Alışveriş merkezlerinin güvenilirliği TSE belgesi ile de tescillenerek; vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissedebilecekleri, sosyal mesafeye uyulan ve hijyenik ortamlar olarak hem alışveriş hem de sosyal hayata katkı sunuyor.

Gıda dışı perakendede de tüm mağazalarımızda gerekli önlemler alınarak, çalışan ve müşteri sağlığının korunmasına dikkat edilerek operasyonlar sürdürülüyor. Sektörün canlanması ve yeni koşullara ayak uydurması için gerek devletimizin kurumları, gerekse paydaşlarımızla sürdürülen yapıcı ve geliştirici işbirlikleri sayesinde bu dönemin hızlıca atlatılacağına inanıyoruz.

Yaz döneminde artan sosyal yaşam, dönemsel etkinlikler, geleneksel törenler salgının etkisini arttırmış olsa da, yeni dönemde özellikle şehir merkezlerinde sorumluluklarımızın bilincinde olarak hizmet verecek ve hayatın neşesini paylaşmaya devam edeceğiz.

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