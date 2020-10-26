Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %6,4, perakende ticaret sektöründe %1,7 ve inşaat sektöründe %0,6 arttı.





Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ekim 2020









Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2020









Hizmet sektörü güven endeksi 79,7 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 74,9 iken, Ekim ayında %6,4 oranında artarak 79,7 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %8,0 artarak 77,0 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %7,2 artarak 74,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %4,3 artarak 87,4 oldu.





Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven ve eğilim endeksleri, Ekim 2020









Perakende ticaret sektörü güven endeksi 95,0 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında %1,7 oranında artarak 95,0 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %3,0 artarak 86,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %0,2 azalarak 107,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %2,7 artarak 90,9 oldu.





Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven ve eğilim endeksleri, Ekim 2020







İnşaat sektörü güven endeksi 83,8 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,3 iken, Ekim ayında %0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %0,2 azalarak 69,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %1,2 artarak 97,8 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven ve eğilim endeksleri, Ekim 2020







İnşaat sektöründe Ekim ayında girişimlerin %35,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %64,8'inin ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Eylül ayında %39,3 iken Ekim ayında %42,4, "talep yetersizliği" Eylül ayında %32,8 iken Ekim ayında %30,2 ve "diğer faktörler" Eylül ayında %17,0 iken Ekim ayında %16,2 oldu.



AÇIKLAMALAR



Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Konu ile ilgili detaylı tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://data.tuik.gov.tr/tr/display-bulletin/?bulletin=sektorel-guven-endeksleri-ekim-2020-33923



Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 24 Kasım 2020’dir.

Sektörel Güven Endeksleri, Ekim 2020

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ekim ayı Sektörel Güven Endekslerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre;



Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %6,4, perakende ticaret sektöründe %1,7 ve inşaat sektöründe %0,6 arttı.





Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ekim 2020









Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2020









Hizmet sektörü güven endeksi 79,7 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 74,9 iken, Ekim ayında %6,4 oranında artarak 79,7 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %8,0 artarak 77,0 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %7,2 artarak 74,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %4,3 artarak 87,4 oldu.





Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven ve eğilim endeksleri, Ekim 2020









Perakende ticaret sektörü güven endeksi 95,0 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında %1,7 oranında artarak 95,0 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %3,0 artarak 86,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %0,2 azalarak 107,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %2,7 artarak 90,9 oldu.





Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven ve eğilim endeksleri, Ekim 2020







İnşaat sektörü güven endeksi 83,8 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,3 iken, Ekim ayında %0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %0,2 azalarak 69,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %1,2 artarak 97,8 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven ve eğilim endeksleri, Ekim 2020







İnşaat sektöründe Ekim ayında girişimlerin %35,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %64,8'inin ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Eylül ayında %39,3 iken Ekim ayında %42,4, "talep yetersizliği" Eylül ayında %32,8 iken Ekim ayında %30,2 ve "diğer faktörler" Eylül ayında %17,0 iken Ekim ayında %16,2 oldu.



AÇIKLAMALAR



Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Konu ile ilgili detaylı tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://data.tuik.gov.tr/tr/display-bulletin/?bulletin=sektorel-guven-endeksleri-ekim-2020-33923

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı