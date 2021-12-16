Milletvekili Bülbül’den Erdoğan’a Dolar Hatırlatması

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, doların 15 TL’ye dayanmasına ilişkin açıklamada bulundu.



CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi sarf ettiği sözleri hatırlattı. Erdoğan o gün yaptığı konuşmada “24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” demişti. CHP’li Bülbül’de bu sözler üzerinden Erdoğan’a yüklenerek şunları söyledi:



“HALKI YOKSULLAŞTIRDINIZ”

Erdoğan, “24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” demişti. O gün halktan yetki istediniz ve bu halk size yetkiyi verdi. Ancak siz ne yaptınız? Geçen 3 yıl 6 ayda ülkeyi borca sürüklediniz. Halkı yoksullaştırdınız, cebindeki parayı pul ettiniz. TL eridi gitti. İnsanlar ekmek kuyruklarında, markete girmeye korkar vaziyette. Şimdi de dolar 15 TL oldu. Paramızın da ülkemizin de itibarını yerle bir ettiniz. Acilen seçime gidilsin, sandığı getirin ve halk bu çileden kurtulsun. Siz ne kadar kaçmak isterseniz kaçın ancak geliyor gelmekte olan!” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)