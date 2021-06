Kadınlar finansal endişeleri daha çok hissediyor!

İşte Bitpanda’ya göre size finansal yolculuğunuzda yardımcı olacak beş temel ipucu:

1- Paranın akışını takip edin

İnsanların bir şey hakkında biraz gergin veya endişeli hissettiklerinde sahip oldukları yaygın bir alışkanlık, ilk etapta problemden kaçınmaktır. Açtığınız hesabınıza hiç bakmazsanız, kendinize iyilik yapmıyorsunuz demektir.

Bazen, karşılaşabileceğimiz şeyden hepimiz korkabiliriz; bazen de kötü kararlarla yüzleşmek istemeyiz. Her iki durumda da, kendinize ve kişisel finansınıza karşı şeffaf olmak, ne yaptığınızı, neden yaptığınızı ve gereksiz sürprizlerden nasıl kaçınacağınızı anlamanız önemli bir anahtardır. Ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun, her şeyi zaten biliyorsanız, bilinmeyen hakkında gergin olmanıza gerek yok. Bunu başarmanın bir yolu, bir harcama günlüğü tutmaktır, böylece paranızın nereye gittiğinin ve neye ihtiyacınız olduğunun her zaman farkında olursunuz. Ayrıca size bu konuda harika bir genel bakış sunan birçok uygulama var.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

2- Eğilimlerinizin farkında olun

Herkesin parasını harcamayı sevdiği şey farklıdır. Bazı insanlar son moda olan gıdaya daha fazla para harcamaya hazır iken başkaları alışveriş sevdasını tatmin ediyordur. Bazıları ise ne yapacağına o kadar emin değildir. İnsanların ortak noktası, paralarını boşa harcama kaygısının ağır basmasıdır. Bununla ilgili en önemli şey, emin değilseniz, sizi tedirgin eden duygunun tam olarak ne olduğunu bulmaktır.

En büyük endişe de ay sonunda önemli miktarda paranın hesabınızdan harcanmış olması ve ayın sonunda size bu paranın nereye harcandığı konusunda büyük bir soru işareti bırakmasından kaynaklanmaktadır. Eğilimlerinizi ve paranızı neye harcamayı sevdiğinizi bilmek, bu satın alımların çoğunun gerekli olup olmadığını veya bunları bütçenize nasıl uydurabileceğinizi analiz etmenize yardımcı olacaktır. Bu sayede sürprizlerle karşılaşmaz ve ihtiyaç duyduğunuzda rahatlıkla mali durumunuzu kontrol edebilirsiniz.3

3. Nereden yardım isteyeceğinizi bilin

Acil bir mali ihtiyacınız olduğunda gidecek bir yere sahip olmak bir lüks olarak kabul edilir. Herkes, dipsiz kuyudan para çeker gibi bitmeyecek bir banka hesabına sahip değildir veya bir kraliyet ailesi mensubu olarak doğmuyor. Ancak, acil durum çıkışlarınızın nerede olduğunu bilmek önemlidir. Acil para ihtiyacınız olduğunda başvurduğunuz kişiler her zaman milyarder amcalar ya da piyango kazanan büyük teyzeler olmak zorunda değiller. Başvurduğunuz kişiler arkadaşlarınız, kurumlar ve hatta hükümet olabilir. İşler ters gittiğinde nereye gideceğinizi bilmek ve kendinize nasıl yardım edeceğinizi bilmek çok önemlidir.

Uzun zamandır tanıdığınız arkadaşlarınız market ihtiyaçlarınızı karşılama konusunda size yardımcı olabilir veya sizin durumunuzdaki insanlara yardım etmek için hükümet programları olabilir. Nereye gideceğinizi ve ne istediğinizi bilmek, zor bir dönemde en büyük farkı yaratacak ve böylece bazı endişelerinizi yatıştıracaktır.

4- Bir güvenlik ağı oluşturun

İyi bir çıkış stratejisi bulduktan sonra, ilk etapta asla kullanmak zorunda kalmamak için yerinde bir güvenlik ağına ihtiyacınız var. Söylendiği gibi, "Bir B planınız olduğunda, ona asla gerçekten ihtiyacınız olmaz." Fırtınayı atlatmak için kendinize güvenli bir liman oluşturmak size kalmış. Önemli olduğunu düşündüğünüz şey, yaşam tarzınıza ve gereksinimlerinize bağlıdır, ancak işler tekrar düzelene kadar size yetecek kadar para biriktirmek genellikle iyi bir fikirdir. Düşüşünüzü durdurmak için bir yastığınız olduğunu bilmek, bazı endişelerinizi önemli ölçüde yatıştıracaktır.

Finans fenomeni @poisedfinancelisfetyle, “güvenlik ağı” hakkındaki görüşlerini paylaşarak, işler kötüye giderse finansmanınız için ilk yardımı nereden alacağınız konusunda bizimle aynı fikirde. Kendinize güvenli bir ağ oluşturmak ve acil durum fonunuz için nereye gideceğinizi bilmenin önemli olduğunu vurguluyor.

5- Yatırım yapmaya başlayın

Sahip olduğunuz birikimin zaman içinde normal bir tasarruf hesabından daha fazla büyümeye devam etmesi durumunda ne hissedersiniz? İşte burada yatırım ve dijital varlıklar devreye giriyor. İnsanların enflasyonu yenmesinin ve daha önce bahsettiğimiz güvenlik ağını kendi kendine inşa etmesinin yollarından biri de bu. Yeni başlayanlar için çeşitli seçenekler mevcut. Tıpkı uygulamanın ilk 5, ilk 10 veya ilk 25 kripto para biriminden oluşan çeşitli portföye otomatik yatırım yapma imkanı sunan Bitpanda Kripto Endeksi gibi. Ek olarak, Bitpanda Kripto Endeksini bir tasarruf planı ile birleştirebilir, piyasada vakit geçirme engelini ortadan kaldırabilir ve daha uzun bir süre boyunca farklı varlıklara otomatik olarak yatırım yapabilirsiniz. Bu, yeni başlayanlar için yüksek düzeyde risk almadan ve günlük fiyatları kontrol etmek için çok fazla zaman harcamadan; farklı uygulamalarda saatler harcamadan en iyi kripto para birimlerine yatırım yapabileceğiz anlamına gelir. Yatırım yapmadan önce öğrenmeye hevesliyseniz, Bitpanda Akademisi yatırım yapacağınız varlıklar hakkında derinlemesine dersler alabileceğiniz yerdir, böylece daha fazla bilgiyle yatırım yapabilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)