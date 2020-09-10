Forexte Dolar Alım-Satım İşlemleri

Forexte Dolar Nasıl Alınır?

Forexte dolar almak veya satmak için bir forex hesabı açılması gerekir. Lisansı olan ve güvenilir bir forex şirketi ile çalışmak önemli olacaktır. Bu nedenle açacak olduğunuz firma hakkında detaylı araştırmalar yapmanızı tavsiye ederiz. Türkiye'de SPK lisanslı aracı kurumlar tercih edilmeli, yurtdışında ise yabancı regülatör lisanslı şirketler tercih edilebilir. Tabi Türkiye'de ikamet edenlerin SPK lisanslı firmalar ile çalışmaları elzemdir. Bu firmalara, GCM Forex, Osmanlı Yatırım, İntegral Forex gibi kurumlar örnek gösterilebilir. Yurtdışında lisanslı kurumlar arasında ise Fxpro, IC Markets, Lordfx, Tickmill gibi şirketler dikkat çekmektedir.

Forex piyasasına hesap açarak giriş yaptıktan sonra #usdtry paritesinde işlem yapmaya başlamak için metatrader programını telefonunuza veya bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Hesabınıza aktardığınız para ile, şirketin size vermiş olduğu kaldıraçlı işlem limitini de kullanarak dolar alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için usdtry paritesini ekranınızda açıp buy pozisyonuna basmanız yeterli olmaktadır. Gece pozisyon taşıması yapmak isterseniz, forex piyasasında hesabınızdan swap kesilmektedir. Bu nedenle ertesi güne işlem bırakmayı düşünüyorsanız, bir kez daha düşünmenizde fayda olacaktır.

Forexte Dolar Satmak

Forex piyasasında TL'nin dolar karşısında değer kazanacağını düşünüyorsanız, dolar tl paritsinde satış işlemi açabilirsiniz. Forexte satış işlemi açıp ertesi güne bırakanlar swap geliri elde ederler. Dolar satmak için usdtry paritesini açıp, satılacak miktarı seçerek sell tuşuna basmak yeterli olacaktır. Yine alım veya satım işlemlerinde kar al veya zarar durdur gibi önemli detayları da girerek, doğru işlem stratejileri ile para kazanmak için çabalayabilirsiniz.

Forex piyasasında dolar dışında bir çok farklı üründe işlem yapılabilir. Dolar gibi bir çok ülkenin para birimi ve bu para birimlerinin birbirleri ile olan değerlerini gösteren pariteler üzerinde işlem yapılabilir. Yine altın, petrol, bitcoin gibi ürünlerde de işlem yapılabilmektedir. Tüm bunların detaylarına https://gazeteforex.com adresinden ulaşabilirsiniz.