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Eylülde Değer ve Miktar Olarak Yılın En Yüksek Aylık İhracatı Gerçekleşti

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi sonuçlarına göre; eylül ayında değer ve miktar olarak yılın en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2020 Salı 10:16
Eylülde Değer ve Miktar Olarak Yılın En Yüksek Aylık İhracatı Gerçekleşti
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Geçen yılın eylül ayına göre yüzde 20 artan inşaat malzemeleri ihracatı, 2020 yılı eylül ayında miktar olarak 5,65 milyon ton ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Eylül 2020 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılı eylül ayında ağustos ayına göre yüzde 25,4 arttı yeniden hız kazandı. 1,99 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen inşaat malzemeleri ihracatı eylül ayında yılın en yüksek aylık ihracatı oldu. Yurtdışı pazarlarda Covid-19 salgınında yeni dalga endişesi nedeniyle dış talep önemli ölçüde arttı.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı eylül ayında miktar olarak bir önceki aya göre yüzde 19,5 artarak 5,65 milyon tona ulaştı. Geçen yılın eylül ayına göre ise yüzde 20 artan ihracat, miktar olarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bir önceki rekor 5,51 milyon ton ihracatla 2020 yılı temmuz ayında kırılmıştı.

İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı ise 2019 yılı eylül ayında 0,40 dolar/kg iken 2020 yılı eylül ayında 0,35 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatları haziran ve temmuz ayında artış gösterdi, ağustos ve eylül aylarında ise durağanlaştı.

İnşaat malzemeleri ithalatında sıçrama yaşandı

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak eylül ayında geçen yılın eylül ayına göre yüzde 33,4 arttı ve 243,9 bin ton oldu. Eylül ayı ithalatı bir önceki ayın ise yüzde 18,5 üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak eylül ayında 722 milyon dolar oldu. İnşaat malzemeleri eylül ayı ithalatı değer olarak 2020 yılının en yüksek aylık ithalatı oldu. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı eylül ayında 2,96 dolar/kg seviyesine yükseldi. Ağustos ayındaki düşüşün ardından eylül ayında ithalat birim fiyatı arttı. 2019 yılı eylül ayında ise aylık ithalat birim fiyatı 2,95 dolar/kg olmuştu.

Alt sektörler ihracatta yüksek performans gösterdi

2020 Eylül ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı ağustos ayındaki yavaşlama sonrası yeniden hızlandı. 2020 Eylül ayında alt ürün grubundan 5’inin ihracat birim fiyatları 2019 yılı eylül ayına göre geriledi. ürün grubunda ise ihracat birim fiyatları arttı. 2020 yılı eylül ayında yalıtım malzemeleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 19,4 geriledi. Mineral ürünlerin ihracat birim fiyatı yüzde 11 düştü. Prefabrik yapıların ortalama ihraç birim fiyatı ise yüzde 47,7 artış gösterdi.

Eylül ayında alt ürün grubundan 7’sinde ihracat miktar olarak geçen yılın eylül ayının üzerinde gerçekleşti. Sadece bir üründe ihracat miktarı geçen yılın ihracat miktarının altında kaldı. 2020 yılı eylül ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 32,6 ile kimyasal ürünlerde, yüzde 28,4 ile yalıtım malzemelerinde ve yüzde 27,2 ile mineral ürünlerde oldu. 2020 yılı eylül ihracatı miktar olarak gerileyen tek alt sektör demir-çelik ürünleridir.

2020 yılının eylül ayında alt ürün grubunda ihracat değer olarak yükseldi. 2020 yılı eylül ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 56 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Değer olarak ihracatın gerilediği tek alt sektör demir-çelik ürünleri oldu.

Türkiye sanayi ihracatı eylül ayında yeniden ivme kazandı

Türkiye sanayi ihracatı ağustos ayındaki yavaşlama sonrası eylül ayında yeniden hızlandı. Eylül ayı ihracatı değer ve miktar olarak ağustos ayının üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı eylül ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki ağustos ayına göre yüzde 30,3 arttı. Eylül ayı ihracatı değer olarak geçen yılın eylül ayının yüzde 5,7 üzerinde gerçekleşti. Eylül ayında sanayi ihracatı değer olarak 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı oldu. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak 2020 yılının eylül ayında bir önceki ağustos ayına göre yüzde 17,3 arttı. Sanayi ihracatı miktar olarak da önemli bir artış gösterdi. Eylül ayında sanayi ihracatı miktar olarak 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı oldu. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları ise 2020 yılı ağustos ayında 1,19 dolar/kg iken, 2020 yılı eylül ayında 1,32 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatları geleneksel eylül ayı yükselişini 2020 yılında da yaşadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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