ALİ BABACAN: ‘Ticarette kâr değil, ar yılındayız’

‘Maliyetteki artış satış fiyatlarına yansımıyor’

Babacan’ın ayakkabı fiyatlarındaki yıllık değişimi sorması üzerine esnaf, “Bir yılda 50 liradan 80 liraya çıktı. Dolar ve hammadde nedeniyle fiyatlar artıyor. Biz üstüne koyamıyoruz. Kârdan zarar ediyoruz” dedi.

Babacan ise “Esnafın maliyeti yüzde 50 arttıysa, satış fiyatı ancak yüzde 30 artabildi. Aradaki marj azaldı. Kârdan fedakârlık yapılıyor. Ticarette bir kâr yılı vardır, bir de ar yılı vardır. Bu yıllar ar yılı. Esnafta çok zor ama bu işin dışında epey kâr eden de var” ifadelerini kullandı.

‘Esnaf mutsuzsa herkes mutsuzdur’

Esnaf, “Zemindeki esnaf mutsuzsa herkes mutsuzdur. Ülkenin nabzını alt zemindeki taban belirler. Burada yürüdüğünüz zaman insanların mutlu ya da mutsuz olduğunu anlarsınız” dedi.

Kaynak: İStanbul Times Haber Ajansı (İTHA)