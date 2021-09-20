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ALİ BABACAN: ‘130 milyar doları sattıktan sonra kameraları kuru soğan depolarına çevirmek olacak iş değil’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun’un Çarşamba ilçesinde esnafla buluştu. Patates ve soğan satıcısını ziyaret eden Babacan, esnafa “İki yıldır patates soğan gündemde. Fiyat bir iniyor, bir çıkıyor. Bazen hükûmet hedef alıyor. Sizin de kuru soğan deponuz var mı?” diye sordu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 10:20
ALİ BABACAN: ‘130 milyar doları sattıktan sonra kameraları kuru soğan depolarına çevirmek olacak iş değil’
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Babacan, esnafın “Çöpe döktük, çok rezillik var” yanıtını üzerine şunları söyledi:

‘Dövizin kontrolünü elden kaçırıp suçlu arıyorlar’

“Beceremiyorlar, yönetemiyorlar. Döviz kurunun kontrolünü ellerinden kaçırıp her defasında bir suçlu arıyorlar. Bazen hal esnafı suçlu oluyor bazen kuru soğan deposu bazen pazarcı esnafı.”

Esnaf bunun üzerine “Bizi de arada terörist yaptılar. Zoruma gitti o laf. Bir sorun var ortada ve çözemiyorlar” dedi. Babacan ise “Merkez Bankası’nın 130 milyar dolar dövizini gizli saklı, damatla beraber satıp tükettikten sonra döviz krizi çıksın. Fiyatlar artsın. Ondan sonra kameraları çevir, kuru soğan depolarını göster. Olacak iş mi?” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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