Demsa Hellas, Rusya Tahıl Forumunda güçlenerek yoluna devam edecek

Rusya Tahıl Forumunu yakından takip eden Avrupa’nın tahıl ihtiyacını karşılayacak çalışmalara hız veren ithalatçı Demsa Hellas’ı bünyesinde barındıran Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demir,’ Tahıl formu aracılığıyla bağlantılarımızı genişleterek, dünya tahıl ekonomisi pastasından daha fazla pay almanın gayretindeyiz dedi.

Olası tahıl krizlerine, Demsa Hellas’ın hızlı ve çok yönlü çözümler getirmek için çalıştığının altını çizen Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demir,’ Demsa Holding çatısı altındaki şirketlerimizden biri olan Demsa Hellas, tahıl ithalatı noktasında hızlı ve çok yönlü tahıl tedariki sağlamaya yönelik, sayısız ülkede bağlantı oluşturma hedefiyle, Rusya Tahıl Forumunu yakından takip ediyoruz.

Tahıl forumunun düzenlenmesine öncülük eden Rusya Tahıl Birliği üyeliği 1000'den fazla kuruluştan oluşmaktadır. Forum katılımcıları, Rusya'nın en büyük ve uluslararası tahıl tüccarlarının, tarımsal işletmelerin yetkilileri, sahiplerinden ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.

Rusya Tahıl Birliği, tahıl pazarındaki cironun %70'inden fazlasını, ihracatının %95'inden fazlasını, un ve yem üretiminin %60'ını oluşturan en büyük sanayi kuruluşunun düzenlediği forumda Demsa Hellas olarak, bağlantılarımızı geliştirme ve çeşitlendirme noktasında önemli görüyoruz. ’dedi.

Demsa Hellas, Demsa Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla fark yaratmaya devam edecek.

Demsa Hellas’ın en büyük tahıl tedarik şirketleri arasında çok hızlı şekilde ilerlediğinin altını çizen Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demir,’Demsa holding çatısı altında yer alan Demsa lojistik firmamız ile ithalat ve ihracat noktasında sorunsuz ulaşım ve Demsa Hukuk ile oluşabilecek uluslararası ticari anlaşmazlıkların hızlı çözümü ve Demsa Finans, Demsa Denizcilik Lotus bakliyat ile Demsa Güvenlik firmalarımızın katkıları, Demsa Hellas firmamızın tahıl ithalatında hızlı ivme yakalamasını beraberinde getirmektedir.

Demsa Holding çatısı altındaki şirketlerin varlığı, İthalat ve ihracat noktasında dünya ölçeğinde sayılı büyüklüğe sahip şirketlerin Demsa Hellas firmamız ile ticaret faaliyetleri içinde olmasını hızlı ve güvenilir noktaya taşımaktadır. Bu kapsamda Rusya Tahıl İhracatçıları Birliği, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle 30 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde düzenlenen Rusya Tahıl Forumunda Demsa Hellas firmamızın kuracağı bağlantılar da Demsa Holding çatısı altında olan şirketlerimizin fark oluşturarak Demsa Hellas firmamızı bir adım öteye taşıyacaktır.’ dedi.