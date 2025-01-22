"Neden sadece tüketiyoruz? Üretmek için de fırsatlar aramalıyız" diyerek yola çıkan Türkoğlu, inovasyon projelerine yatırım yapma kararı aldı. Bu karar, onu sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda sektörlere yön veren bir figür haline getirdi. Kitle fonlama projelerindeki başarısıyla, birçok girişimcinin hayallerini gerçeğe dönüştürmesine olanak sağladı.

Lisans eğitimini işletme üzerine tamamlayan ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde MBA yapan Türkoğlu, akademik bilgisiyle uygulamadaki deneyimini birleştirerek fark yaratmıştır. Özellikle turizm ve insan kaynakları alanlarında yenilikçi yazılımlar geliştirme hedefi, bu sektörlere yeni bir soluk getirecek projeler olarak dikkat çekmektedir.