İBB'DE CHP MECLİS ÜYELERİNİN ÇOĞUNLUKTA OLMASI NURİ ASLAN'IN SEÇİLMESİ İÇİN ÖNÜNDE BİR ENGEL GÖRÜLMEDİĞİ İFADE EDİLİYOR ...

İBB Saraçhane yerleşkesi Meclis binasında yapılacak başkan vekili seçiminden önce CHP Genel başkanı Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in katıldığı CHP İBB meclis üyeleri toplantısı 3 saat sürdü.

Kamuoyuna yansıyan Hasan Akgün, Sinem Dedetaş ve Mithat Bülent Özmen'in adı yeni başkan vekili olarak sık sık geçmiş olsa da bunun kanunen mümkün olmadığı ifade edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı zaman el yazısı ile yazdığı dilekçede yerine vekil olarak İBB 1.Meclis Başkan vekili Nuri Aslan'a vekalet verdiğini açıklamıştı.

25 Mart 2025'de İBB Meclis salonunda yapılan Meclis üyeleri toplantısından sonra CHP 26 Mart 2025'de yapılacak başkan vekili seçiminde Nuri Aslan'ı aday göstereceğini, açıklamıştı.

Bir aksilik olmaması halinde CHP'nin İBB Meclis çoğunluğu göz önünde bulundurulduğundan Nuri Aslan'ın İBB Başkan vekili olarak İmamoğlu berat edip dışarı çıkana kadar başkan vekili olarak görev yapacak.

NURİ ASLAN KİMDİR ?

Nuri Aslan 1969 yılında Koyulhisar İskenderşeyh köyünde dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da

gördükten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi

İnşaatı Mühendisliği Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Buradan 1990 yılında mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı.

1991 yılında özel bir şirkette işe girdi. Günümüzde aynı şirketin Genel Müdürlük görevini yönetmektedir.

Siyasete ise 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak başladı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili olarak görev aldı.

2014-2018 yılları arasında ise Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYİSİAD) Yönetim kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

2014'de başladığı istanbul sanayi ve iş insanları

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğini 2021'e dek sürdürdü

2009 ile 2020 yılları arasında ise Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı ( KODAV ) Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Seçilecek başkanın İstanbul halkına güzel hizmetler yapmasını dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)